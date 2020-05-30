قوة امنية تمنع قنوات فضائية من تغطية تظاهرات كركوك

29/5/2020

منعت قوة امنية تابعة للواء (٦١) في كركوك كوادر مجموعة من القنوات الفضائية، من تغطية تظاهرة انطلقت في كركوك، صباح اليوم الجمعة.

مراسل قناة العهد الزميل قيس الزبيدي، قال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق “انه وأثناء تغطيته للتظاهرات التي قام بها الفلاحين في سايلو كركوك للمطالبة بتسهيل عمل تسويق محاصيلهم الزراعية، منعته القوات الامنية من التغطية هو و كوادر فضائيات (الشرقية، كلي كردستان، روداو، وكالة كركوك ناو، قناة كلي كردستان) وصادرت معداتهم”.

واضاف الزبيدي “ان القوات قامت بتفريق المحتجين وأطلقت العيارات النارية فور وصولها، وسحبت الكاميرات الخاصة بالفضائيات، وحذفت المسجل في اشرطة الفيديو، وطالبت الكوادر الاعلامية بمغادرة مكان التظاهرة على الفور”.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ترفض منع الصحفيين والاعتداء عليهم اثناء اداء لعملهم في تغطية واقع الاحداث، وتعده انتهاكا و تطاولا على مبادئ حرية الصحافة والإعلام، وتكميما للافواه.

وفي الوقت الذي تعلن فيه الجمعية عن اسفها لما آلت إليه أوضاع حرية الصحافة في الاقليم، تجدد مطالبتها للسلطات فيه، بإيقاف القمع المتكرر لحرية الصحافة والاعلام، ومنع تكرار التجاوزات الصادرة من القوات الأمنية ضد الصحفيين، وحمايتهم بدلا من الاعتداء عليهم.