منظمات حقوقية وإنسانية سورية تطالب الأمم المتحدة بإنهاء معاناة أهل عفرين‎

طالبت منظمات حقوقية وإنسانية ومدنية سورية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق، خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

تلك المنظمات أشارت في رسالة إلى الأمم المتحدة، إلى أن الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين العُزَل في منطقة عفرين وصلت إلى «أوج بشاعتها»، وأنا باتت «تسيء لآدمية الإنسان، وذلك دون أدنى اعتبار أو احترام للشرائع السماوية والوضعية أجمع، من قبل الفصائل السورية المسلحة التي أطلقت لها الاستخبارات التركية العنان بارتكاب جميع الموبقات والمحرمات، بما فيها الأخلاقية بحق سكان عفرين من الكورد السوريين رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً».

واعتبرت المنظمات، أن نلك الانتهاكات «تهدف إلى إجبارهم (الكورد) وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكوردية».

وتطرقت الرسالة إلى «الجرائم المشينة» التي ترتكبها تلك الفصائل وخاصة بحق الفتيات والنساء الكورد وجرائم القتل العمد المتكررة التي تطال كبار السن هناك، وكذلك اكتشاف وجود عدد من النسوة المختطفات دون وجه حق منذ زمن في أقبية ومعتقلات مرتزقة فرقة الحمزة يوم أمس، بعد أن تم اقتحامها والسيطرة عليها من قبل مستوطني الغوطة وفصائل أحرار الشام، «وهنّ في وضعٍ وحالة مزرية لاتقبلها أية شرائع أو قوانين أو أعراف وقيم مجتمعية».

وشددت المنظمات على «ضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصي حقائق، خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا بشكل يومي، بغية توثيقها وإحالتها إلى الجهات الأممية المختصة لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بارتكابها».

كما دعت إلى «ممارسة المزيد من الضغط على تركيا للقيام بواجباتها والنهوض بمسؤولياتها كدولة احتلال في تأمين الأمن والحماية للمدنيين»، ودعت أنقرة إلى «إنهاء وجودها العسكري الغير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مرتزقتها من الفصائل المسلحة»، وطالبت مجلس الأمن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية.

وحملت الرسالة توقيع كل من:

1- المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- الهيئة القانونية الكوردية

3- جمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع المانيا

4- المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)

5- اللجنة الكوردية لحقوق الإنسان (الراصد)

6- مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا

7- منظمة مهاباد لحقوق الانسان (MOHR)

8- جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في النمسا

9- لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF )

10- مركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية

11- مؤسسة إيزدينا الإعلامية والحقوقية

12- المركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان

13- منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)

14- منظمة حقوق الإنسان – عفرين

15- شبكة عفرين بوست الإخبارية

16- مركز عفرين الإعلامي

17- مبادرة دفاع الحقوقية -سوريا

18- منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة

19- منظمة حقوق الإنسان قي إقليم الفرات

20- جمعية هيفي الكوردية – بلجيكا