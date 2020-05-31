ائتلاف الوطنية يدعو إلى حل مجلس النواب والتعجيل باجراء انتخابات مبكرة

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة الدكتور إياد علاوي إلى حل مجلس النواب والتعجيل بإجراء انتخابات مبكرة.

واوضحت الدكتورة صباح التميمي عضو قيادة الائتلاف في بيان صحفي، اليوم السبت، “ان التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح لم تكن ناقمةً فقط على الاداء الحكومي، بل ان حل مجلس النواب كان في مقدمة المطالب التي رفعتها الجماهير المنتفضة”.

واستغربت التميمي فشل المجلس في عقد اي جلسة منذ استقالة السيد عادل عبد المهدي حتى اللحظة، بالرغم من تدهور الوضع الداخلي في جميع المجالات، والذي زاده سوءاً تداعيات انتشار ڤايروس كورونا وهو ما يحمل رئاسة المجلس المسؤولية كاملةً، حيث يبدو انهم -او على الاقل رئيس المجلس- غير مؤهلين لتحمل المسؤولية”.

ولفتت التميمي ان رئيس مجلس النواب لم يفكر حتى بعقد جلسة طارئة لمناقشة تلك التداعيات او حتى اجتماعٍ طارئ -ولو عبر دائرة تلفزيونية- رغم كل الطلبات التي وصلته من اعضاء المجلس .

وختمت التميمي بالقول “لا نرى اي بوادر امل باصلاح الاوضاع في ظل وجود المجلس الحالي، وان الوطنية في الوقت الذي تثمن فيه دور القوى الوطنية في هذا الاتجاه، فانها تشكر من ضم صوته لصوتها في حل المجلس وإجراء انتخابات مبكرة”.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

30 أيـــــــــــــــار 2020