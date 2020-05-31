الأسير كمال أبو وعر مصاب بسرطان الحلق والأوتار الصوتية ويصارع المرض في سجون الاحتلال

(1973م – 2020م )

بقلم : سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الشامخة جنرالات الصبر والصمود القابضين على الجمر والمتخندقه في قلاعها كالطود الشامخ, إنهم أسرانا البواسل الأبطال وأسيراتنا الماجدات القابعين في غياهب السجون وخلف زنازين الاحتلال الغاشم تنحني الهامات والرؤوس إجلالاً وإكباراً أمام عظمة صمودهم وتحمر الورود خجلاً من عظمة تضحياتهم, إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات رفاق دربي الصامدين الصابرين الثابتين المتمرسين في قلاع الأسر,

أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على أخطر حالات الأسرى المصابين بالأمراض المزمنة في سجون الاحتلال والذين يعانون الويلات من سياسات الإدارة العنصرية التي تتعمد علاجهم بالمسكنات دون القيام بتشخيص سليم لحالتهم ومعاناتهم المستمرة مع الأمراض لتركه فريسة للمرض يفتك بجسده..

والأسير المريض كمال نجيب أمين أبو وعر ابن السادسة والأربعون ربيعاً هو أحد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون بحقه والذي يعيش بين مطرقة المرض الذي يهدد حياته وسندان تجاهل الاحتلال لمعاناته, والقابع حالياً في (جلبوع )والذي انضم إلى قائمة طويلة من اسماء المرضى في غياهب السجون ودياجيرها، وقد أنهى عامه السابع عشر خلف القضبان ودخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الاسرائيلي متنقلاً بين عيادات السجون والمستشفيات نتيجة وضعه الصحي الصعب…

الأسير المريض:- كمال نجيب أمين أبو وعر “الكنية ” أبو أمجد ”

تاريخ الميلاد:- 24/7/1973م

مكان الإقامة :- بلدة قباطية جنوب جنين

الحالة الاجتماعية:- أعزب

المهنة :- موظف في جهاز ألـ17 حرس الرئاسة

العائلة الكريمة:- تتكون من الوالد والوالدة وله من الإخوة ثلاثة بما فيهم الأسير كمال وهم أمين – محمد وله أخت واحدة فقط لا غير..

المؤهل العلمي: تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس الكويت وفي المرحلة الثانوية العامة درس بالأردن ولم يكملها وعندما عاد إلى أرض الوطن وبعد اعتقاله أكمل الثانوية العامة “التوجيهي” داخل السجن

تاريخ الاعتقال :- 15/1/2003م

مكان الاعتقال:- جلبوع

التهمة الموجه إليه:- الانتماء لكتائب شهداء الأقصى والقيام بأعمال المقاومة ضد الاحتلال وقتل العديد من جنود العدو الصهيوني

الحكم:- 6 مؤبدات و50 عاماً،

محطات مضيئة في حياة الأسير:- كمال أبو وعر

– في عام 1995م غادر الكويت مع عائلته إلى أرض الوطن بالضفة الغربية” عندما كان عمره 17 عاماً .

– التحق بالسلطة الوطنية الفلسطينية وعمل في جهاز الـ17 حرس الرئاسة.

– حصل على العديد من الدورات التدريبة والتنشيطية وكان من الرجال الصناديد المتفوقين في مواقع التدريب

– انخرط بالعمل الوطني في صفوف كتائب شهداء الأقصى في مدينة نابلس

كيفية عملية اعتقال الأسير:- كمال أبو وعر

مناضل شجاعة صاحب شهامة ومروءة لم يقبل على نفسه أن يرى بأم عينيه جندي صهيوني وهو يتحرش بفتاة فلسطينية قرب نابلس فاشتد غضبة وهاجم الجندي وطعنه عدة طعنات بالسكين في أنحاء جسده ثأراً لشرف الفتاة الفلسطينية يوم 15 كانون الثاني- يناير 2003،وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة وخضع لتحقيق قاسي على أيدي ضباط “الشين بيت “في اقبية التحقيق وقُدمت سلطات الاحتلال لائحة اتهام ضده قيل فيها أن في ذمته 11 مجنداً ومستوطناً وحكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن 6 مؤبدات و50 عاماً،

الحالة الصحية للأسير المريض :- كمال أبو وعر ،

الأسير أبو وعر يعاني من سرطان الحلق والأوتار الصوتية وقد يفقد صوته في وقت قريب وكذلك من تكسر في صفائح الدم وآلام حادة بالمعدة نتيجة وجود تقرحات وزيادة نسبة الحديد بالدم وزيادة في كريات الدم البيضاء وبعد إصابته بسرطان الحلق والأوتار الصوتية تم تحديد بعض جلسات الاشعاع له في مستشفى (رمبام) بحيفا وخلال عملية نقله يتم تثبيته على السرير وهو محاصر بثلاث جنود مشهرين أسلحتهم تجاهه، كما يتم تكبيل قدميه ويديه والأصفاد وتثبيتها في السرير وحالته الصحية تتدهور بشكل ملحوظ،.

من على سطور مقالي أوجه ندائي إلى كافة المؤسسات والهيئات الدولية وخاصة منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر ومنظمة أطباء بلا حدود بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير المريض كمال أبو وعر للإفراج عنه لتقديم العلاج اللازم له خارج السجون- الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة – الحرية كل الحرية لأسرانا وأسيراتنا الماجدات