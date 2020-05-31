عالية نصيف تشكر وزير الصناعة على استجابته بشأن معطلات الفناديوم.. وتشكر وسائل الإعلام التي تفاعلت مع القضية

أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها وتقديرها لموقف وزير الصناعة والمعادن السيد منهل عزيز الخباز تجاه قضية معطلات الفناديوم وإصداره توجيهاً بإنتاجها محلياً من خلال بيان الشكر الذي وجهه اليوم لها، مبينة أن هذا الأمر يعد أول انتصار للصناعة الوطنية تحقق في هذا الظرف الصعب .

وقالت في بيان اليوم “: في الوقت الذي نعبر فيه عن شكرنا وتقديرنا لاستجابة السيد وزير الصناعة لنداءاتنا المتكررة بشأن قضية معطلات الفناديوم وإصداره بيان شكر لموقفنا يتضمن توجيهاً بتطوير أحد معامل الوزارة لإنتاجها محلياً بعد أن تم التأكد من صحة معلوماتنا التي نشرناها عبر وسائل الإعلام، نؤكد أن التعاون بين الجهات التنفيذية والرقابية لما فيه مصلحة البلد هو طريق النجاح، كما أننا في بياناتنا القادمة سنكشف عن ملفات اخرى لاتقل أهمية عن هذه القضية، ونرى ضرورة أن تتعاملوا مع هذه القضايا من باب التكامل في المصلحة الوطنية وليس من باب استهداف أية جهة في الوزارة ” ، داعية بقية الوزراء إلى ” عدم التعامل مع النائب وكأنه يقف ضدهم أو يستهدفهم شخصياً، فالهدف هو مصلحة العراق “.

وعبرت نصيف عن شكرها لكافة وسائل الإعلام التي تفاعلت مع القضية ونشرت بياناتها، مبينة أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا جهود الإعلاميين والصحفيين الوطنيين الشرفاء، انتظرونا مع ملفات قادمة قريباً جداً بإذن الله .