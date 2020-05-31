Posted on by

لتصفية عناصر ارهابية عمليات نوعية للجيش المصري شمال سيناء

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الاحد الحادي والثلاثين من مايو 2020 م الجاري مقتل 19 إرهابيا أثناء ضربات عسكرية نفذت خلال الأسبوع الماضي ضد مواقع كانت تستخدمها الجماعات التكفيرية.

وأضاف بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه، وبناء على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر تكفيرية بعدة أوكار إرهابية في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويد ورفح في شمال سيناء، تم تنفيذ عمليتين نوعيتين، أسفرت الأولى عن مقتل 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة، عثر بحوزتهم على أسلحة آلية وذخائر، وقنابل يدوية ودانات “آر بي جي”.

كما قامت عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتدمير خمس عبوات تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك.

كما نفذت القوات الجوية عددا من الضربات المكثفة لعدة تمركزات للعناصر التكفيرية بعدد من البؤر الإرهابية، نتج عنها مقتل 16 عنصرا إرهابيا.

وتم استهداف وتدمير سيارتين دفع رباعي، ومخزن يحتوي على كمية كبيرة من العبوات الناسفة والدعم اللوجيستي، كما تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من سيارات الدفع الرباعي.

وأشار البيان إلى “استشهاد وإصابة” ضابطين وضابط صف وجنديين من القوات المسلحة المصرية، أثناء تنفيذ العمليات.

كما تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش ونبات البانجو مخبأة داخل عدد من السيارات، بالإضافة إلى سيارة تحمل مبالغ مالية تصل إلى 200 ألف دولار بنفق الشهيد أحمد حمدي الذي يقع أسفل قناة السويس.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close