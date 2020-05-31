لجنة السلامة تشكر المواطنين وتمدد الحظر الشامل أسبوعًا

أصدرت لجنة الصحة والسلامة الوطنية، جملة قرارات تتعلق بمواجهة وباء كورونا، ابرزها فرض حظر على التجوال لمدة اسبوع، خلال اجتماع عقدته امس.

وشكر رئيس اللجنة وهو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته (المدى)، “العائلات التي التزمت بتطبيق حظر التجوال، وقواعد الوقاية الصحية”، التي وصفها بأنها “عون أساسي في الحرب ضد الجائحة”. وخلص الاجتماع الى الاتفاق على قرارات منها، فرض حظر التجوال التام في بغداد والمحافظات كافة لمدة اسبوع ابتداء من تأريخ 31 أيار 2020 ولغاية 6 حزيران 2020، وتشديد الإجراءات الامنية داخل المناطق الشعبية ومنع جميع أشكال التجمعات التي تساهم في انتشار الفايروس. كما قررت إلزام جميع الأشخاص بارتداء الكمّامة خارج المنازل وعدم السماح لهم بالتنقل بدونها. وقيام مفارز شرطة المرور باحتجاز أي سيارة تحمل أكثر من العدد المقرر 50% من سعتها وعدم ارتداء الكمامات للأشخاص الذين بداخلها وبدون استثناء. كذلك قررت السماح لمحال الأغذية والفواكه والخضر والأفران بالعمل، بشرط عدم جواز وجود أكثر من خمسة أشخاص داخل المحل وارتداء الكمّامة، وفي حالة المخالفة يتم اغلاقه، فيما يُسمح للمطاعم بالعمل بنظام خدمة التوصيل المنزلي.

وقررت اللجنة ايضا تعطيل المؤسسات الحكومية كافة، ويستثنى منها الصحة والجهات الأمنية والدوائر الخدمية وتشمل (الكهرباء، البلديات، أمانة بغداد، الزراعة، الموارد المائية).

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 306 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة فقط.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص (٥٦٤٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٢٢٣٧٥)”.

واوضحت ان مختبراتها “سجلت (٣٠٦) إصابة، منها ٩٨ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة: ٩٦، بغداد/ الكرخ: ٦٠، مدينة الطب: ١٢، النجف: ٢، البصرة: ٢٩، السليمانية: ٦، اربيل: ٥، دهوك: ١، كربلاء: ٢٠، ديالى: ٤، واسط: ٣٢، بابل: ١٦، ميسان: ١٣، المثنى: ٩، نينوى: ١”.

واشارت الوزارة الى ان الاصابات بالكوادر العاملة في المؤسسات الصحية سجلت ١٢ اصابة خلال يوم واحد، لافتة الى تسجيل 66 حالة شفاء.

وسجلت وزارة الصحة بحسب البيان، ١٠ وفيات، وبهذا يكون مجموع الاصابات الكلي ٦١٧٩، من ضمنه ٣١١٠ حالة شفاء، و195 وفاة، فيما يرقد 2874 في المستشفيات منهم 36 في العناية المركزة.