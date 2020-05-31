Posted on by

مصدر: الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لمضايقة من أفراد في جهاز المخابرات

أفاد مصدر بجهاز المخابرات الوطني، السبت، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بالتحقيق بشكوى لطبيب تعرض لـ”مضايقة” من أفراد في الجهاز.

وقال المصدر إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امر بالتحقيق في شكوى احد الاطباء في مركز الشفاء التخصصي عن تعرضه الى مضايقة من قبل افراد بجهاز المخابرات الوطني”.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أن “التحقيق سيشمل استخراج المادة الفلمية لكاميرات التصوير، بالاضافة الى شهادة الشهود”.

وتابع أن “عقوبات مشددة تنتظر المقصرين”، مؤكداً ان “جهاز المخابرات الوطني لن يسمح باهانة اي مواطن عراقي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close