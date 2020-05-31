مصر.. القبض على شاب بسبب فيديوهات فاضحة لـ”مودة الأدهم”

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الغربية بمصر القبض على شاب بتهمه ترويج فيديوهات لـ”مودة الأدهم” تحتوي على محتوى يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية.

وتم ضبط الشاب البالغ من العمر 18 عاما، أثناء ترويجه لمقاطع فيديو مخلة وتحرض على الفسق والفجور لـ”مودة الأدهم”، مقابل مبالغ مالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم ومصادرة هاتفه المحمول الخاص به، وجهاز لاب توب، وترحيله لقسم شرطة الساحل وعرضه على نيابة العامة للاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة مودة الأدهم نفاذا لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة عقب صدور أمر النيابة العامة، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض التطبيقات الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية، هربا من الملاحقة الأمنية.

وتأكدت أجهزة الأمن من أنها تختبئ داخل تجمع سكني بمدينة “6 أكتوبر”، مستقلة سيارة أمكن تحديد أرقام لوحتها المعدنية، وقد رُصد تحرك للسيارة اليوم فجرى توقيفها وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية “MiFi”وحقيبة تحوي أغراضها.

هذا، وقد واجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.

المصدر: القاهرة 24