وزارة الهجرة توزع اكثر من (13) الاف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (13,421) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و العائدة في محافظات ( ديالى , صلاح الدين , الانبار , العاصمة بغداد و النجف الاشرف ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .
وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (6,574) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في قضاء خانقين ومخيمي الوند ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في صلاح الدين (1,626) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في قضائي سامراء و الطوز ، كما و وزع كادر فرع الانبار (2,550) حصة اغاثية بين الأسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و بزيبز و توزيع (1,200) حصة اغاثية بين الأسر العائدة الى مناطق سكناها في قضاء القائم “.
و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في العاصمة بغداد وزع (351) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمع النبي يونس (ع) والمناطق القريبة منه , مشيرا الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة النجف الاشرف وزع (1,120) حصة اعاثية بين الاسر النازحة في المحافظة “.