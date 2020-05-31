وزارة الهجرة توزع اكثر من (13) الاف حصة اغاثية بين النازحين و العائدين في عدد من المحافظات

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين (13,421) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة و العائدة في محافظات ( ديالى , صلاح الدين , الانبار , العاصمة بغداد و النجف الاشرف ) ، وتضمن التوزيع ( سلات غذائية و اخرى صحية و كسوة ملابس ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى وزع (6,574) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في قضاء خانقين ومخيمي الوند ، فيما وزع كادر فرع الوزارة في صلاح الدين (1,626) حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في قضائي سامراء و الطوز ، كما و وزع كادر فرع الانبار (2,550) حصة اغاثية بين الأسر النازحة في مخيمات عامرية الفلوجة و بزيبز و توزيع (1,200) حصة اغاثية بين الأسر العائدة الى مناطق سكناها في قضاء القائم “.

‏و تابع جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في العاصمة بغداد وزع (351) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في مجمع النبي يونس (ع) والمناطق القريبة منه , مشيرا الى ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة النجف الاشرف وزع (1,120) حصة اعاثية بين الاسر النازحة في المحافظة “.