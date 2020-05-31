وزير الصحة: لا قرار جديد بفرض حظر التجوال

نفى وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم السبت، عقد أي اجتماع طارئ بين وزارتي الصحة والداخلية، واتخاذ أي قرار جديد بصدد فرض حظر التجوال.

وقال الدكتور سامان برزنجي ): «لم يتم عقد أي اجتماع بيينا وبين وزارة الداخلية»، مشدداً أن «تلك الأنباء عارية عن الصحة».

وأضاف «صحيح أن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بكورونا، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار جديد بصدد فرض حظر التجوال».

وكان وزير الصحة قد قال في حديث سابق : «يعود الارتفاع الأخير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان لعدة أسباب، أولها الإصابات الناتجة عن التجمعات الكبيرة للمواطنين، والسبب الثاني هو عدم التزام المواطنين بالتدابير والتعليمات الصحية، والسبب الثالث هو ارتفاع أعداد الإصابات في العراق».

وشدد وزير الصحة، على «ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس، والتقليل من التلامس بين الناس، كما أن على المواطنين ارتداء الكمامات والكفوف».