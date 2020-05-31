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وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

وفاة الفنان المصري الكبير حسن حسني

توفي الفنان المصري الكبير حسن حسني فجر اليوم بعد أزمة قلبية مفاجئة حسبما أفاد عدة فنانين مصريين زملاء للراحل.

Radwa El Sherbiny

@RadwaElSherbiny

البقاء لله…
وفاة الفنان الكبير و القدير حسن حسني….
انا لله و انا اليه راجعون

ولد الراحل حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول مباني، توفيت والدته وهو في السادسة من العمر، تلقى تعليمه في مدرسة الرضوانية الإبتدائية وحصل على شهادة التوجيهية عام 1959. قام بالتمثيل في مسرح المدرسة وحصل على العديد من الميداليات، ثم انضم إلى المسرح العسكري ثم إلى المسرح القومي. لمع في مسرحية كلام فارغ، وقام بالعديد من البطولات المسرحية منها (حزمني يا، قشطة وعسل، جوز ولوز، أولاد ريا وسكينة، على الرصيف، سكر زيادة، المحبة الحمراء).

أحمد حلمي Ahmed Helmy✪@1Ahelmy

الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا ♥️

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Raniah Yousief

@RaniahYousief

وداعا الفنان العظيم حسن حسني، إنا لله وإنا إليه راجعون

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محمود البزاوي

@albezzawy

الف رحمه و نور عليك يا عم حسن هاتفضل دايما حاضر بكل تاريخك العظيم .. هاتفضل من اهم علامات جيلك و جيلنا هاتفضل چوكر السينما و المسرح و التليفزيون .. مع السلامة يا عمنا و استاذنا و بابا ♥️

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من المسلسلات التي عمل بها (أبنائي الأعزاء شكرًا، السبنسة، جواري بلا قيود، ناس مودرن، بوابة الحلواني، المال والبنون). نال جائزة من مهرجان الأفلام الروائية عن فيلم دماء على الأسفلت. وهو من أكثر الممثلين نشاطا وحضورا في العقدين الأخيرين، حيث قام بتمثيل كافة الأدوار من الكوميدي إلى الفلاح ورجل الأعمال.

المصدر: RT

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