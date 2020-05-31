وفاة مصاب آخر بكورونا في السليمانية

أعلنت مديرية الصحة في محافظة السليمانية، اليوم الأحد، عن وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال نائب مدير صحة السليمانية، هيرش سليم، في تصريح : «قبل قليل توفي مصاب بفيروس كورونا في السليمانية».

وأوضح، أن المتوفى يبلغ من العمر 70 عاماً وهو من سكنة قضاء جمجمال التابعة لمحافظة السليمانية.

بدورها قالت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، بأنه “توفي اليوم الاحد مصاب آخر بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، وهو رجل يبلغ 70 عاماً، من سكنة قضاء جمجمال، كان يعاني ايضاً من امراض اخرى”.

مبينةً، أن “المصاب توفي بعد تشخيص اصابته بفيروس كورونا، داخل الحجر الصحي”.