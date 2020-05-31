بسم الله الرحمن الرحيم

(وقعت شخصيا على عريضة..لطيف يحيى)..(لمحاكمة ال السستاني وال الخوئي وال الحكيم) ببريطانيا

قبل البدء….

ادعو شيعة العراق: للتوقيع على العريضة المقدمة للحكومة البريطانية.. بغض النظر عن من رفعها .. كما اوصانا الامام علي (لا تنظر لمن قال، ولكن انظر لما قال.. لا يعرف الحق بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالحق)…. لفتح تحقيق عن الاموال المهولة

باسماء ال السستاني وال الحكيم وال الخوئي…. ببريطانيا.. المهربة من اموال الخمس التي يقدمها الشيعة والتي سجلت باسماء هذه العوائل وحواشيهم واقاربهم…. ومن اموال الفساد المهربة من العراق.. وخاصة بعد المعلومات المؤكده عن هروب محمد رضا السستاني ووكلاء السستاني.. وموت السستاني..

ومن يدعي ان هذه المعلومات غير صحيحة..

نقول من باب اولى ان توقع على العريضة اذن.. حتى ينكشف (المخفي).. فان اثبت عدم وجود (اموال مهربة) ينفضح (لطيف يحيى واعوانه).. وان اثبت العكس (نكشف زيف عوائل مرجعيات النجف المتوفين والاحياء الاجانب الاصل) .. ومن يخاف ان يوقع على العريضة او يرفض.. فليعطنا البديل…. وان لم يعطي البديل.. يؤكد بان عدم توقيعه على العريضة دليل بانه يدرك بداخله فساد المؤسسة الدينية بالنجف وقم التي هي خيمة للفاسدين والمفسدين منذ 2003 لحد يومنا هذا.. في العراق..

وهذا رابط العريضة:

https://www.change.org/p/uk-parliament-the-british-government-should-investigate-criminal-activities-related-to-the-iraq-invasion

ومن يريد ان يعرف كيف يوقع على العريضة يمكن ان يتابع هذا الرابط اليوتيوب للطيف يحيى:

وثانيا نسالكم ما هو البديل لنا لمواجهة مؤسسات الفساد بالعراق..

فان خرجت تظاهرات للعرب الشيعة بوسط وجنب ضد النظام الفاسد القابع بالخضراء والمشرعن بعمائم السوء.. تم قمعها كما حصل بانتفاضة تشرين 2019.. وان قاطع الشيعة الانتخابات بالاكثرية كما في 2018 تم تزويرها .. لينكشف بان الانتخابات بالعراق بهذا الوضع ما هي الا خديعة.. وان طالبنا بالاستعانة بالقوى الكبرى اتهمنا بالخيانة والعمالة.. فما المطلوب؟ لم تبقون لنا اي خيار للخلاص..

فهناك مثل يقول (من قلة الخيل.. خلينه على الجلاب سروج).. و(الغرقان يتمسك بقشة)..

فقولوا لي.. ماذا سنفقد لو سقطت الطبقة السياسية المحسوبة شيعيا بالعراق، ماذا سيفقد عشرات الاف من شيعة العراق الذين يعيشون على (ركام النفايات)؟؟ الذين يتمنون اليوم الذي يموتون فيه ولا هذه العيشة المقيتة.. ماذا سيفقد ملايين العاطلين عن العمل الذين يموتون يوميا من الحسرة، ماذا سيفقد مئات الاف الخريجين الذين تقتلهم البطالة ويسحقهم الندم لانهم درسوا .. فبدل ان يعملون باختصاصاتهم ركنوا على الرفوف، ماذا سيفقد ملايين الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر .. ماذا ستفقد محافظات وسط وجنوب البائسة الاسوء بالعيش الفاقدة للخدمات وتسحقها البطالة المليونية والمخدرات وتتحكم بمصيرها طبقة سياسية فاسدة مجرمة.. ماذا ستفقد المصانع المعطلة و المزراع المهملة..

فكلنا راينا فساد المؤسسة الحاكمة بالعراق منذ 2003.. التي تتشكل من احزاب وقيادات ومليشيات جميعها من وحي مرجعيات النجف وقم.. سرقت العراق بما حمل.. خلال 17 سنة الماضية ولحد الان، رغم الميزانيات الانفجارية .. العراق من اسوء لاسوء.. مقابل ثراء المؤسسة الدينية وحواشيهم والقوى السياسية التي نبعت من وحيهم..

فاليس حزب الدعوة من وحي مرجعية الصدر الاول اللبناني الاصل، اليس المجلس الاعلى من وحي مرجعية الخميني حاكم ايران الذي اسسه داخل ايران، اليس حزب الفضيلة من وحي مرجعية العيقوبي، اليس التيار الصدري من وحي مرجعية ال الصدر الثاني ويتزعمه ابنه مقتدى الصدر.. واليس المليشيات من وحي مرجعيات النجف وقم.. وكلها تمثل الطبقة الحاكمة فسادا وافسادا بارض الرافدين.. هل ينكر احد من سبق؟

وعودة لبدأ نتسائل..

ماذا استفدنا من حكم يرأسه محسوب شيعيا.. لـ 17 سنة.. حتى نخاف نفقده؟؟

هل اسسوا لنا اقليم فدرالي بوسط وجنوب ناهض كاقليم كوردستان؟ هل جعلوا مدن وسط وجنوب العراق مثل مدن دبي وابو ظبي؟؟ هل نهضوا بالعراق لمصاف دول مرفهة .. بالسنوات الماضية رغم الميزانيات الانفجارية.. كل ذلك لم يحصل.. بل حصل العكس فقر وعوز وكوارث.. مقابلها طبقة سياسية فاسدة محسوبة شيعيا موالية لايران للنخاع اصبحوا من اصحاب المليارات المليارات.. في وقت كانوا لا يملكون شيء.. فحسبي الله ونعم الوكيل على رؤوسهم.

وننبه.. باننا دعونا منذ بدأ تظاهرات انتفاضة تشرين 2019.. للتوجه للتظاهر (قرب بيت السستاني وبيت مقتدى الصدر) بالنجف .. وقرب السفارة الايرانية وقنصلياتها..

فهذا الثالوث (السفارة الايرانية، السستاني، الصدر) هم من يتحكمون بمصير العراق وامواله منذ 2003.. فسادا وافسادا بالارض وتفريخ المليشيات وتاسيس منافذ الفساد المكاتب الاقتصادية وبدعها.. فالقرار ليس بالمنطقة الخضراء بقدر ما هو (ببيت السستاني وبيت الصدر والسفارة الايرانية) ثالوث ماسي العراقيين.. والمنتفعين من جوع وفرق وضياع اهل الرافدين.

وهذه رسالتي الى (لطيف يحيى):

للطيف يحيى..

اولا: وقعنا على العريضة شخصيا.. رغم اني عربي شيعي.. اخالفك في كثير من ما تطرح.. ولكن اعرف جيدا فساد المؤسسة المعممة العجمية واللبنانية بالنجف.. فكلنا راينا كيف الصدر من سيارة مسيوبيشي قديمة كان يملكها ابيه.. الى طائرة خاصة و ارتال الحمايات والسيارات المصفحة التي لا يعرف من اين يصرف عليها، وكذلك ال السستااني وال الخوئي يركبون السيارات الفارهة الحديثة والمصفحة و الحمايات.. في وقت شيعة العراق بالملايين تحت خط الفقر.. ويهيمن احزاب وقيادات اسلامية فاسدة موالية لهذه المرجعيات العجمية واللبنانية..

ثانيا: انت انزعجت بتقليل من وقع على العريضة السابقة التي تم حجبها.. حيث وصلت الى 3000 صوت او اكثر بعد سويعات من طرحها.. فالعجيب انك حصلت على دعم اكثر من ما حصله الامام الحسين نفسه بمعركة الطف حيث وقف معه فقط 73 ؟ وندعو الله بالتوفيق بالعريضة الثانية لتفضح فساد المؤسسات الدينية..

ثالثا: ادعو الله نجاح الدعوة ضد العمائم الفاسدة المعممة التي نهبت ثروات العراق

(تنبيه.. يستوردون من ايران عربانات باسم (سيارات سايبا وسمند) ولم نجد يوما المراجع وابناءهم والسياسيين الموالين لايران يركبونها.. بل يجعلون ولد الخايبة يركبونها من قلة الخيل خلينه على عربانة الايراني سروج.. بالمقابل ال السستاني وال الصدر وال الحكيم وال الخوئي وال الفياض .. وال بشير النجفي.. الخ يركبون السيارات الحديثة الغربية (اخر موديل) .. بكل تحدي لمشاعر العراقيين وشيعتهم العرب خاصة.

ومرة ثانية..

ادعو للتوقيع على عريضة (لطيف يحيى).. ..

رغم ان الكثير من العراقيين يشككون بصدق ما يطرح.. وخوفهم بان تكون هناك مساومات ومزايدات او شراء ذمم بمبالغ ضخمة اذا ما نجحت العريضة ويمكن ان يشترونك بمبلغ ضخم..ضمن مقولة (كل انسان يمكن شراءه بثمن).. او انك تستخدم العريضة كلمة حق وراءها باطل.. ولكن بغض النظر .. وقعت شخصيا عليها.. فالغرقان يتمسك بقشة.. وهي اموال مسروقة مسروقة سرقتها القوى السياسية المحسوبة شيعيا الاسلامية الموالية لايران ومرجعياتهم.. فان ساومتهم لك الخزي بالدنيا والاخرة.. وان لم تساومهم خدمت شيعة العراق قبل اي مكون اخر بفضح زيف هذه العوائل الاجنبية الاصل التي صدرت لنا كمرجعيات لم نرى منها كعراق وشيعته خيرا..

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم