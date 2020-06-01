اعتماد الدليل الاسترشادى الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

تحتفل منظمة الصحة العالمية اليوم الحادي والثلاثين من مايو 2020 م الجاري بالذكرى السنوية للامتناع عن التدخين انسجاماً مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الدولي،

بالاضافة الى ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فى جميع البلدان،

وقد اختارت منظمة الصحة العالمية بأن يتمثل موضوع هذا العام فى دعوة الى العمل لكشف التكتيكات المخادعة التى تستخدمها دوائر صناعة التبغ/ انكشف السر، وذلك لمناهضة تسويق التبغ ولإذكاء وعى الشباب بالمعرفة المطلوبة لاكتشاف محاولات تلاعب دوائر التبغ المستمرة بهم، وتمكنهم من التصدى لها، وحث جميع الشباب العمل من اجل ان يصبح جيلا خاليا من تعاطى التبغ.

صرحت بذلك السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية بأن يوم 31 مايو من كل عام، يحتفل العالم بالامتناع عن التدخين

كما أشارت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة إلى أنه على الصعيد العالمي، يعتبر وباء التبغ من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم، حيث تشير التقديرات الى ان حوالى أكثر من 8 مليون شخص يموتون كل عام، منهم أكثر من 7 ملايين ممن يتعاطونه مباشرةً ونحو 1.2 مليون من غير المدخّنين المعرّضين لدخانه غير المباشر. ويعيش نحو 80% من المدخّنين البالغ عددهم 1.1 مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

ويعد تعاطي التبغ مسؤولاً عن 25% من جميع الوفيات الناجمة عن السرطان في العالم ويزيد تعاطي منتجات النيكوتين والتبغ من مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية وأمراض الرئة.

وفى هذا الاطار، نوهت أبو غزالة إلى أن المدخنين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات وخيمة عند إصابتهم بمرض الكورونا (كوفيد-19) مقارنة بغير المدخنين، وان هذا المرض هو مرض معدٍ يصيب الرئتين أساساً ويُضعف التدخين الوظيفة الرئوية ويتعذر على الجسم نتيجة لذلك مكافحة فيروسات الكورونا والأمراض الأخرى.

وأوضحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة أن من ضمن الأساليب التي تتبعها دوائر صناعة التبغ لتسويق منتجاتها : توفير أكثر من 15,000 نكهة، يُعد معظمها جذاباً للأطفال والمراهقين، والاستعانة بالشخصيات المؤثرة للتسويق على وسائل التواصل الاجتماعي، ورعاية الأحداث والحفلات،و وضع التصاميم الأنيقة والجذابة، وتوزيع عيّنات المنتجات المجانية.

وأكدت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة أنه بهذه المناسبة، وانطلاقاً من اهتمام جامعة الدول العربية بموضوع تحسين صحة المواطن العربي الذى يتبوأ مقدمة أولويات العمل العربي الاجتماعي المشترك، وذلك من خلال الاهتمام بتطوير النظم الصحية وتقويتها ومكافحة الأمراض والوقاية منها،

فقد اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري فى دورته الـ 103 التي انعقدت فى فبراير 2019 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قراراً باعتماد الدليل الاسترشادى الخاص بمكافحة التدخين والتبغ ومنتجاته، الذى أقره مجلس وزراء الصحة العرب،

كما أكد هذا القرار على حظر تدخين التبغ بكافة أشكاله فى الأماكن العامة المغلقة، ودعا الدول العربية الأعضاء إلى الاسترشاد بهذا الدليل عند إعداد التشريعات الوطنية لكل دولة.

كما أوضحت السفيرة الدكتورة/ هيفاء أبو غزالة أنه انسجاماً مع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوى الدولي، لاسيما الهدف الثالث المعنى بالصحة وهو ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية فى جميع الأعمار، والذي تتضمن غاياته تعزيز تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ فى جميع البلدان،

وأيضا من أجل تحقيق الغاية المتمثلة فى تخفيض الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث بحلول عام 2030 ، تحرص جامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الصحة العرب على العمل على مكافحة التبغ فى إطار تنفيذ الالتزامات الدولية لهذا الهدف وغاياته.