العمل بمستشفى البياع الميداني بسعة 150 سريراً لإيواء المصابين بكورونا

عامر مؤيد

أعلنت وزارة الصحة تكريم العاملين ضمن ملاكاتها من المصابين بفايروس كورونا، كما وجهت كتاب شكرٍ لهم على تضحيتهم من أجل معالجة المصابين.

يأتي هذا في وقت تواصل وزارة الصحة افتتاح مراكز ومستشفيات جديدة لاستيعاب المصابين بفايروس كورونا وفي مؤتمر صحفي، يوم أمس أكد وزير الصحة حسن التميمي شمول جميع ملاكات الوزارة بقطع الأراضي.

وأشار التميمي الى أنه جرى اتفاق بينه وبين محافطة بغذاد على شمول العاملين في دوائر صحة الكرخ والرصافة ومدينة الطب بقطع الأراضي من جانبه قال الناطق باسم وزارة الصحة سيف البدر ل”المدى” إنه تم صدور توجيه من وزير الصحة والبيئة حسن التميمي بتكريم ملاكات الوزارة الذين تعرضوا للإصابة بفايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجباتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة وأضاف أن التكريم لملاكات الوزارة بمبالغ مالية من الذين تعرضوا للإصابة بفايروس كورونا المستجد أثناء تأديتهم واجبابتهم في تقديم الخدمات الصحية في مؤسسات الوزارة مؤكداً أن جهودهم الكبيرة تستحق الكثير كونهم خط الصد الأول المدافع عن الوطن في هذه الأزمة وأكد على اهتمام الوزارة بتوفير العناية الطبية والصحية اللازمة لهم وجميع المصابين في مؤسساتنا الصحية وأشار الى الملاكات كافة بضرورة مواصلة الجهود لعلاج المصابين ولخروج البلد من من هذه الأزمة والقضاء على هذا الفايروس ومع ازدياد أعداد المصابين بفايروس كورونا فإن الطاقة الاستيعابية للمصابين بدأت تنحسر، ما جعل الوزارة تفكر بزيادة أعداد الأسرّة في المستشفيات ودعا التميمي بزيادة عدد الأسرّة بين خلال زيارته الليلية لمختبر الصحة العام المركزي في العاصمة بغداد حيث اطلع على سير العمل الخاص بالمختبر والتقى بإدارته وملاكاته العاملة ليلًا ونهاراً خدمة المواطنين والتي تواجه هذا الفايروس القاتل دون تردد أو خوف أداءً لواجبها المهني وبغية تقديم خدمة متميزة للمواطنين ولإنقاذ المصابين بهذا الفايروس بتشخيصه مبكراً وإحالته للمؤسسات الصحية المختصة للعلاج وفي جانب الكرخ أشرف مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، جاسب الحجامي وبحضور محافظ بغداد ، محمد جابرالعطا،، بشكل مباشر على تنفيذ مستشفى البياع الميداني بسعة 130 سريراً لاحتواء الإصابات بفايروس كورونا.

وقال الحجامي، إنه استناداً لتوجيهات ومقررات خلية الأزمة المشكلة بالامر الديواني رقم (55)، يقوم المجلس الاقتصادي العراقي، بتنفيذ مستشفى البياع الميداني بسعة 130 سريراً لاحتواء الإصابات المتزايدة بفايروس كورونا.

وأوضح أن المستشفى الذي سينجز خلال 15 يوماً، يحتوي على 13 ردهة ومختبر وغرف للطوارئ وللاطباء وصيدلية ومستلزمات أخرى هذا ونفذت صحة ذي قار ومن خلال فريق الاستجابة السريعة في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الأولية حملة مسح ميداني موسعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد في مناطق متعددة في قضاء سوق الشيوخ وقالت مديرة القطاع زينب صباح جابر إن فريق الاستجابة السريعة في قطاع سوق الشيوخ للرعاية الصحية الاولية نفذ حملة مسح ميداني موسعة في مناطق متعددة في قضاء سوق الشيوخ بعد ظهور إصابة مسجلة في هذه المناطق للكشف عن اصابات فايروس كورونا المستجد حيث تم إجراء الفحوصات السريرية والمختبرية للمواطنين من خلال أخذ مسحات وإرسالها الى المختبر المركزي . مشيرة الى أن الاجراءات تتضمن فحص المواطنين وتعفير المنازل السكنية وإعطائهم الإرشادات الصحية حول ضرورة ارتداء الكمامات والكفوف والابتعاد عن الازدحام وتوزيع البوسترات التوعوية والتي تبين أعراض وعلامات كورونا فايروس وطرق الوقاية منه .