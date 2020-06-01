سياسي مستقل : الانتخابات المبكرة دون ابعاد السلاح “ضحك على الذقون”

أكد السياسي المستقل كريم النوري ، اليوم الاثنين ، ان الحديث عن الانتخابات المبكرة دون ابعاد السلاح المنفلت وضغوطه على الشارع العراقي هو “ضحك على الذقون” وسوف يؤدي الى تكرار تجربة الانتخابات المزورة.

واوضح النوري ان “رئيس الوزراء امامه مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة من خلال توفير بيئة آمنة للانتخابات وتشكيل مفوضية مستقلة بالاضافة الى استكمال تشريع قانون الانتخابات وتطبي ققانون الاحزاب بان لا يكون للاحزاب المشاركة في الانتخابات جماعات مسلحة”. النوري لفت الى انه “بغير تطبيق ذلك فهذا يعني ان الانتخابات لن تكون نزيهة ولن تعبر عن ارادة الشعب العراقي وسوف يتم التصعيد في رفض الاحزاب الحاكمة”.