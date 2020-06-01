عالية نصيف تتهم جهات في وزارة الكهرباء بمقاطعة منتجات وزارة الصناعة والتسبب بغلق مصانعها

ناشدت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بوضع حد لجهات في وزارة الكهرباء تتعمد إفشال الصناعة الوطنية من خلال عدم شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتسبب في اغلاق مصانعها، داعية مجلس الوزراء إلى إصدار قرارات تضمن حماية منتجاتها وعدم استيراد مثيلاتها من الخارج .

وقالت في بيان اليوم :” ان هناك جهات في وزارة الكهرباء تتعمد إفشال الصناعة الوطنية من خلال مقاطعة منتجات وزارة الصناعة والمعادن والتسبب في اغلاق مصانعها، مما يؤدي الى عدم تأمين رواتب منتسبيها وتحميل الحكومة عبء دفع رواتبهم رغم الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد والتي تتطلب منا دعم المنتج الوطني “.

وبينت نصيف:” أن وكيل وزير الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع يوجه شركات وزارة الكهرباء بعدم شراء منتجات وزارة الصناعة وذلك من أجل غاية شخصية، وبدلاً من ذلك يحثهم على شراء احتياجاتهم من الشركات الاهلية مثل شركة (ر.س) والشركة الهندسية، على الرغم ان جميع منتوجات وزارة الصناعة مطابقة لمواصفات وزارة الكهرباء المعتمدة وحاصلة على شهادات فحص عالمية “.

وشددت نصيف على :” ضرورة قيام وزير الكهرباء بإصدار توجيهات بشراء منتجات وزارة الصناعة ووضع حد لكل من يحاول افشال مصانعها ” ، داعية رئيس الوزراء لإصدار جملة قرارات من مجلس الوزراء توفر الحماية للصناعة الوطنية وتمنع شراء المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصانع الدولة، علماً بأن إعادة الحياة للقطاعين الصناعي والزراعي هي الوسيلة الوحيدة لتجاوز الأزمة الحالية التي تسبب بها هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا “.