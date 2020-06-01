لم يذكر الميليشيات العراقية.. رئيس الشورى الإيراني يتعهد بدعم حلفاء طهران

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني الجديد، محمد باقر قاليباف، الأحد، إن “من واجب المجلس دعم محور المقاومة والدفاع عن حزب الله اللبناني” وحركتي حماس والجهاد الإسلامي و”مساندة الشعب اليمني المظلوم”، لكنه لم يأت على ذكر الميليشيات العراقية.

وأعرب قاليباف عن استعداد المجلس للتعاون مع العراق “حكومة وشعبا ومرجعية”.

وتعهد قاليباف بـ”إكمال سلسلة الانتقام” لمقتل قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وقال قاليباف هذا في كلمة طلب فيها أيضا من أعضاء المجلس التركيز على “حل مشاكل الشعب الإيراني” خلال الجلسات.

وقال قاليباف إن المجلس في دورته الـ11 يعتبر التفاوض مع أميركا “دون نتيجة ومضرا”.

وانتخب مجلس الشورى الإيراني في دورته الـ11 محمد باقر قاليباف رئيساً له في 28 مايو لمدة عام واحد، بعد حيازته على غالبية الأصوات، بمجموع 230 صوتاً.

ومجلس الشورى الإيراني هو هيئة تشريعية ينتخب أعضاؤها بالاقتراع السري والمباشر لمدة أربع سنوات ولا يحق له أن يسن القوانين المغايرة لأصول وأحكام المذهب الرسمي للبلاد.