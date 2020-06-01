محلل سياسي : مع استمرار خطر داعش .. الانسحاب الامريكي من العراق ليس مطروحا

قال الدكتور إحسان الشمري رئيس مركز التفكير السياسي في العراق ، أن الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة ” كان رغبة أميركية من سنوات سابقة بل حتى العراق كان يعتقد أن اتفاقية الاتفاق الاستراتيجي لم تفعل بشكل صحيح خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن الرغبة الأميركية باتت تتزامن مع رغبة عراقية مماثلة على صعيد وضع اتفاقية الإطار الاستراتيجي وما تضمنته من أمور تتطلب تفعيلها بالشكل الصحيح».

الشمري أضاف في تصريح صحفي ، أن “من بين ما يدخل في إطار ذلك هو قضية الانسحاب الأميركي من العراق والذي لن يخرج في تصوري عما يمكن تسميته إعادة تكييف وتموضع لهذه القوات مع تحديد مهام لها مع انسحاب تدريجي للقوات التي لم تعد مهمة “، مبينا أن ” الانسحاب الكامل ليس مطروحا ، لا سيما مع استمرار خطر تنظيم داعش بل وتناميه خلال الفترة الماضية ، وهو ما يتطلب استمرار التنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية فضلا عن المظلة الأكبر وهي التحالف الدولي”.