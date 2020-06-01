مساع سياسية لحسم منصب وزير الخارجية قبل الحوار مع واشنطن

كشف مصدر سياسي، الاحد، عن وجود مساع لحسم منصب وزير الخارجية قبل بدء الحوارات مع واشنطن، فيما اشار الى وجود موافقة مبدئية على منح وزارة الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني.

وقال المصدر ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يريد إكمال الوزارات الشاغرة بأسرع وقت ممكن”، مبينا أن “التأخير يعود إلى خلافات عميقة بين الكتل السياسية”.

واضاف أن “وزارتي الخارجية والنفط تحظيان بالقدر الأكبر من الاهتمام في الحوارات، بسبب وجود استحقاقين ملحين هما الحوار مع واشنطن الذي ينبغي أن يقوده وزير للخارجية، وكذلك الحاجة لقيام وزير النفط بإدارة ملف تصدير النفط والذي يتطلب اتصالات مع منظمة أوبك”.

واكد “وجود رغبة من قبل أغلب الأطراف المتحاورة على ضرورة حسم ملف وزارة الخارجية قبل مدة مناسبة من بدء الحوارات مع أميركا، ليكون لدى الوزير الجديد وقت كاف للاطلاع على الملفات التي سيتم طرحها في الحوارات”.

ولفت المصدر ذاته إلى “وجود موافقة مبدئية على منح وزارة الخارجية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني”، مشيرا الى ان “خلافا يدور بشأن الشخصية المرشحة، إذ يصر حزب برزاني على طرح وزير المالية بالحكومة السابقة فؤاد حسين ل‍وزارة الخارجية، وهو أمر تعارضه قوى أخرى من باب رفض ترشيح أي وزير سابق لنيل وزارة في كابينة الكاظمي”.