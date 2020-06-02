أنقرة .. شاب كوردي دفع حياته ثمناً لاستماعه لاغنية كوردية

قتل شاب كوردي ، مساء أمس ، على يد ثلاثة شبان أتراك في مقاطعة إتيمسجوت في أنقرة ، بينما كان يستمع إلى أغنية كوردية من هاتفه المحمول.

وذكرت مصادر كوردية ، أن ثلاثة شبان أتراك طعنوا الشاب الكوردي بارش جاكان (19 عاماً) بالسكاكين في قلبه بطريقة وحشية بسبب استماعه إلى أغنية كوردية من هاتفه المحمول، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكرت عائلة بارش، أن ابنهم خرج للتنزه مع أصدقائه في ساحة عامة، وتعرضوا لهجوم من قبل ٣ أشخاص في مقاطعة إتيمسجوت بأنقرة، جراء استماعه إلى أغنية كوردية من هاتفه المحمول، ما أدى إلى مقتله على الفور، فيما اعتقلت الشرطة التركية الجناة.

ووفق العائلة أن بارش قد تعرض أيضا في وقت سابق إلى اعتدءات من قبل مجهولين بسبب حبه واستماعه الأغاني الكوردية.

وينحدر باريش جاكان من منطقة بانوس التابعة لمدينة آگري في شمال كوردستان(كوردستان تركيا).

وشهدت تركيا خلال الفترة الماضية عدداً من الحوادث المماثلة تتعلق بالفن والموسيقى الكوردية.