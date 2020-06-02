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الصحة والداخلية العراقيتين توجهان بتشديد اجراءات حظر التجوال في بغداد

وجّه وزيرا الداخلية والصحة العراقيين ، عثمان الغانمي وحسن التميمي، الاثنين، بتشديد اجراءات حظر التجوال في العاصمة بغداد.

وقالت الداخلية في بيان ، ان “وزيري الصحة والداخلية تجولا في العاصمة بغداد ، حيث وجه الغانمي بتشديد اجراءات حظر التجوال بشوارع العاصمة”.

مضيفة ، ان “وزير الصحة خلال تجواله في شوارع العاصمة وجه بزيادة الفرق الجوالة لأخذ المسحات ومتابعة عمل الفرق الطبية في المناطق”، مؤكداً ان ” العراق سجل رقما قياسيا بإجراء الفحوصات التشخيصية لكورونا، حيث تجاوز العشرة آلاف منذ بدء الجائحة”.

منوهة ، الى ان “نجدة بغداد اعلنت نشر دوريات في مناطق العاصمة لمتابعة الالتزام بحظر التجوال وتوجه المواطنين عبر مكبرات الصوت بالتعاون والالتزام حفاظا على حياتهم”.

وكانت وزارة الصحة العراقية ، اعلنت يوم الاثنين ، عن تسجيل 10 وفيات و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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