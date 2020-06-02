الكاظمي يصل كركوك ويعلن اطلاق عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش

وصل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي صباح اليوم الثلاثاء، الى محافظة كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان إن الأخير ” وصل إلى المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك للإشراف على انطلاق عمليات أبطال العراق”.

وتابع: ان العملية تستهدف “تعزيز الأمن والاستقرار وتجفيف منابع الارهاب وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي في مناطق جنوب غرب كركوك والحدود الفاصلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك”.

وأشار المكتب إلى ان “الكاظمي عقد فور وصوله للمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك اجتماعا مع القيادات العسكرية والامنية للاطلاع على سير العمليات”.

وانطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، عمليات “أبطال العراق الثانية”، بمشاركة مختلف صنوف القوات الأمنية، لملاحقة عناصر داعش في مناطق جنوب غربي كركوك.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله ، في بيان إنه “بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله، صباح اليوم الثلاثاء الثاني من حزيران ٢٠٢٠ عمليات أبطال العراق المرحلة الثانية، لتفتيش مناطق جنوب غربي كركوك في الحدود الفاصلة مع محافظتي صلاح الدين وكركوك، بمساحة ٧٣٨،٥ كيلو متر مربع، تشترك فيها في محور الجيش قطعات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء القوات الخاصة دائرة العمليات رئاسة اركان الجيش وفي محور قيادة قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الخامسة / الشرطة الاتحادية ولواء المهمات في مقر قيادة قوات الشرطة الاتحادية”.

وأضاف، “وفي محور فرقة الرد السريع واللواء الأول / فرقة الرد السريع وقطعات من اللوائين الثالث والرابع /فرقة الرد السريع، وفي محور قيادة عمليات صلاح الدين، لواء مغاوير قيادة عمليات صلاح الدين والفوج التكتيكي وفوج سوات التابع لمديرية شرطة صلاح الدين، وفي محور الحشد الشعبي في كركوك، قيادة عمليات الشمال للحشد الشعبي، بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي وجميع الوكالات الاستخبارية الأمنية”.

وأشار إلى، أن “هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابية والقاء القبض على المطلوبين”.

وبعد أحداث 16 أكتوبر 2017، سيطرت ميليشيات الحشد الشعبي والقوات العراقية الأخرى على كركوك وغالبية ‹المتنازع عليها›، بعد هجوم غير مبرر أعقب استفتاء الاستقلال الذي أجراه إقليم كوردستان وحظي بتأييد منقطع النظير، ومن ثم انسحاب البيشمركة والقوات الأمنية الكوردية الأخرى من هذه المناطق.

وبعد هذا التاريخ، عاود داعش نشاطه وتحركاته في ‹المتنازع عليها›، وكثف من هجماته على المدنيين والقوات الأمنية، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.