المالية النيابية : لا نعلم عدد اصحاب الرواتب المزدوجة.. يجب “حوكمة” الوزارة لمعرفة ذلك

نفى عضو اللجنة المالية النيابية محمد الدراجي ، الاثنين ، معرفة عدد اصحاب الرواتب المزدوجة في العراق بشكل دقيق لعدم توفر احصائية رسمية بذلك.

واوضح الدراجي ، انه ” لمعرفة عدد اصحاب الرواتب المزدوجة يجب الاتجاه لحوكمة وزارة المالية وتطبيق النظام الالكتروني للرواتب وعلى وزير المالية ان يضع هذه المسألة كخطوة اولى ضمن اولويات عمله” ، مؤكداً بان ” قرار مجلس الوزراء بايقاف صرف الرواتب المزدوجة هو قرار صائب وايجابي وقد طالبنا به منذ الحكومة السابقة ولكنها لم تتخذ قراراً بهذا الشأن”.

وقررت الحكومة العراقية ، السبت الماضي ، تخفيض رواتب الموظفين الذين يتقاضون مبالغ ضخمة (الدرجات الخاصة) ، لمواجهة الأزمة الخانقة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط التي ترافقت مع جائحة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن مصطفى الكاظمي وجه بتخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة ، وإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية”.

وتتضمن هذه الإجراءات بحسب البيان “معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء ، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب أخرى”.