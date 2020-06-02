الملحن سهم يجتمع بفضل شاكر وقوس في وحشتوني

بيروت : 2020

أطلقت شركة ” One Production ” أغنية جديدة بصوت ملك الإحساس الفنان فضل شاكر حملت عنوان ” وحشتوني ” من ألحان سهم ومن كلمات قوس وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ليحتل العمل الجديد تريند على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” ومحركات البحث المختلفة .

واستطاع التحالف الثلاثي الخطير : سهم وقوس وفضل إن يؤسسوا لمرحلة جديدة في شكل الأغنية الرومانسية ، من خلال البناء الفني والتناغم التي أبرزها قوس في صياغة مفردات “وحشتيني بكلمات لامست القلوب وأظهرت تلك المشاعر العميقة مما جعل الأغنية أكثر تأثيرا .

فيما أصاب ” سهم ” بهذه التحفة الموسيقية التي أبهرت كل المحبين للطرب الأصيل بعذوبة ورشاقة اللحن ، تاركاً بصمته الفنية والتي شكلت إضافة مميزة للعمل، وتراقصت القلوب طربا مع الفنان فضل شاكر الذي عطر العمل بدموع الشوق لجمهوره بهذه الكلمات : أنا غايب كثير ادري ، ولكني قريب اشعور ، واذا ضقتوا ترى صدري، يضيق وخاطره مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما من نور، وحشتوني وعلى خبري، انا واحشكم ومعذور .

وبكلمات مؤثرة نسج خيوط إبداعها ببراعة الشاعر قوس ، أكمل ملك الإحساس فضل شاكر مقطعا تميز بعمق وصدق الإحساس و ملئ القلوب شوقا وحبا لن ينتهي ، وتقول هذه الكلمات :

انا يا راقيٍ ظهري … ترى عالي عليك السور … ترى كل من بغى كسري … يطيح و ينكسر مقهور

وانا طيبي غلب شري … وذنب اللي خطا مغفور … انا راجع وابي قدري … كبير فعين هالجمهور

يشار ان أطلاق العمل الجديد ” وحشتوني ” جاء بعد اقل من 24 ساعة على أطلاق أغنية ” غيب ” التي تجاوزت المليون مشاهدة على القناة الرسمية ” اليوتيوب ” للفنان فضل شاكر .

يُذكر أن ألحان سهم وصلت إلى نجوم الأغنية الخليجية والعربية، وساهمت في تنويع الخيارات الموسيقية للفنانين ، كما شكلت علاقة سهم مع الشاعر قوس علاقة موسيقية مميزة تغنى بها أبرز نجوم العالم العربي .

” وحشتوني ” تم أطلاقها على القناة الرسمية لشركة ” One Production ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :