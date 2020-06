الملحن سهم يجتمع بفضل شاكر وقوس في وحشتوني

” وحشتوني ” تم أطلاقها على القناة الرسمية لشركة ” One Production ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :

أطلقت شركة ” One Production ” أغنية جديدة بصوت ملك الإحساس الفنان فضل شاكر حملت عنوان ” وحشتوني ” من ألحان سهم ومن كلمات قوس وتوزيع خالد عز ، وهي باللهجة الخليجية ، ليحتل العمل الجديد تريند على موقع التدوينات الصغيرة ” تويتر ” ومحركات البحث المختلفة .

