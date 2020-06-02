اليمن .. شرطة عدن تضبط خلية إخوانية متخصصة بعمليات الاغتيالات وبيع المخدرات

عدن . خاص

بعد رصد دقيقة ووفقا لمعلومات استخباراتية وبتوجيهات من مدير امن عدن

اللواء شلال شايع تمكنت وحده خاصة من قوات الطوارى والدعم الأمني – امن

عدن بقيادة العقيد محمد حسين الخيلي من مداهمة احد الفنادق في مديرية

المنصورة وضبط خليه إرهابية ثبت تورطها بعمليات الاغتيالات في مناطق

المحاريق والمنصورة ودار سعد وكذا تمارس عمليات بيع وتوزيع الحشيش

والحبوب المخدرة.

خلال عملية مداهمة الفندق التي تمت بنجاح تام جرى ضبط عدد من افراد

الخلية وهم على النحو التالي : ( م . ع .ص ) و ( م . ع . م )

و ( ت . ع . ح ) في حالة تلبس تام وبحوزتهم عدد من قطع السلاح والذخائر

كما تم ضبط كمية من الحشيش والحبوب المخدرة.

حيث تم التحقيق مع الخلية الإرهابية ومن خلال الاعترافات التي كشفت مركز

تواجد بقية أعضاء الخلية في منطقة بير فضل ليتم التحقق من صحة المعلومات

من خلال عملية رصد دقيق ثم تم توجيه قوة من قوات الطواري والدعم الأمني –

امن عدن الى منطقة بير فضل .

ليتم تنفيذ عملية مداهمة نوعية تم من خلالها ضبط بقية افراد الخلية

الإرهابية وهم ( م .ع. س) و (س . ص .ق ) و (م .س .س) والعثور على كميات

من الحشيش والحبوب المخدرة وعدد من قطع السلاح وذخائر متنوعه إضافة الى

بطائق هوية بأسماء مختلفة لعناصر الخلية الإرهابية.

من جانبه اكد قائد قوات الطوارى والدعم الأمني – امن عدن العقيد محمد

حسين الخيلي اننا في قوات الطواري على العهد ثابتون صامدون قادرون عيون

ساهرة لحماية الوطن والمواطن نضرب بيد من حديد دون هوادة كل الخلايا

الإرهابية التي تسعى لزعزعة امن واستقرار عاصمتنا الحبيبة عدن ونقول

لأحزاب الشيطان إخوان اليمن مهما نشرتهم من خلايا إرهابية فنحن لها

مدمرون .