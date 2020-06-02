ترامب يخاطب المتظاهرين بعد ليالٍ عنيفة: سأقاتل من أجل حمايتكم..

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب على ضرورة تحقيق العدالة في الأميركي جورج فلويد، والذي قتله شرطي أميركي، متعهداً بحماية جميع المتظاهرين.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي ت فجر الثلاثاء (2 حزيران 2020) إن “العديد من الولايات والحكام اخفقوا في اتخاذ الاجراءلات لحماية مواطنيهم وكان هناك الكثير من الناس الذين ضربوا بوحشية مثل المرأة في نيويورك والرجل في دالاس الذين هوجموا من مجاميع خطيرةوكذلك المتاجر التي تم تخريبها، والممرضون يخشون الخروج من ديارهم في نيويورك فضلاً عن مهاجمة مركز شرطة وتخريب نصبين تاريخيين واحراق كنيسة” مضيفاً “هذه ليست تحركات لمسالمين بل إرهابيين محليين يريدون اهراق الدماء، وهذه جريمة”.

وتعهد ترامب بحماية جميع المتظاهرين مؤكداً أنه “رئيس لجميع الاميركيين، وسأقاتل من أجل حماية المتظاهرين ومساعدتهم”.

وتابع “نحن نبني ونتعاون ولا ندمر ونريد السلام ولا نريد الفوضى ونريد النظام، العدالة لا الحقد، هذه هي مهمتنا، وسننجح وبلدنا سينتصر”.

وهدد ترامب بنشر قوات عسكرية على خلفية عمليات نهب المتاجر، مبيناً “سأنشر كل الموارد الفدرالية المدنية والعسكرية لوقف الدمار والحرائق ولحماية حقوق الأميركيين الذين يحترمون الدستور، وهذه الاجراءات سوف تطبق فوراً وسننهي هذه الفوضى الآن.

طالبت كل الحكام بأن ينشروا الحرس الوطني بأعداد كافية حتى نسيطر على الشوارع، والحكام ينبغي أن يكثفوا حضور الأمن لنقضي على العنف، وإذا رفضت الولايات والمدن اتخاذ اجراءات، فإني سأنشر الجيش الأميركي وأحل المشكلة بسرعة. كما أني سأتخذ خطوة سريعة لحماية عاصمتنا واشنطن، لأن ما حدث كان مخزياً”.

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وختم “سنحذر كل الأشخاص بأنه سيكون هناك حظر للتجول من السابعة مساءً، والذين يهددون الممتلكات ستتم ملاحقتهم، وأحذر منظمي هذا الإرهاب بأنهم سيلاقون العدالة”.