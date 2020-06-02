حرائق تلتهم مئات الدونمات من المحاصيل بريف كوباني

اندلعت حرائق جديدة، اليوم الاثنين، والتهمت مئات الدونمات من المحاصيل الزراعية في قرية تلك، 30 غرب كوباني بغربي كوردستان (كوردستان سوريا).

وقالت مصادر من المنطقة ، إن «النيران التي اندلعت اليوم أحرقت مساحات شاسعة من الأراضي، وأسفرت عن خسارة أكثر من 20 هكتاراً من الأراضي المزروعة بالقمح والشعير».

وأضافت أنه خلال محاولة إخماد الحريق تعرض سائق سيارة الإطفاء (عمار حاجم) الى حروق من الدرجة الأولى في الوجه.

وأوضحت المصادر، أن الحرائق التهمت أكثر من150 دونماً من المحاصيل الزراعية في جنوب شرقي كوباني، إضافة إلى نحو 250 دونماً من الأراضي التي تم حصادها.

ولا تزال الحرائق تهدد آمال المزارعين منذ بداية موسم الحصاد، حيث تسببت بخسارة مساحات شاسعة من الأراضي، وإلحاق أضرار جسيمة بالمحاصيل.