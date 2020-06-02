حيدر زكي بصمة البرامج الرياضية في شهر رمضان

د.عبد الكريم السوداني

لعل من ابسط تعاريف الابداع هو ان تفعل شيئا معتادا بطريقة غير معتادة وليس بالضرورة ان يكون هذا الشئ غير المعتاد معقدا كما يعتقد البعض , بل العكس فالابداع هو البساطة وهو النظر الى المألوف بطريقة غير مألوفة , ولعل هذا هو سر نجاح وتميز البرنامج الرياضي (رمضان كريم ) الذي قدمه المتالق حيدر زكي من شاشة قناة دجلة الفضائية طيلة ايام شهر رمضان المبارك … برنامج تميز بالبساطة بكل بساطتها , لم يأت بافكار عظيمة وكبيرة , ولكنه جعل من الافكار البسيطة والمألوفة افكارا مشوقة ومؤثرة بعد ان امتلكت صفة الجاذبية كونها صنعت اجواءا من المحبة والالفة والارتياح , فكانت الصراحة عنوانا رئيسيا لهذا البرنامج كشقت لنا جوانب ومواقف من حياة شخصياتنا الرياضية لم نكن نعرفها من قبل فزادت من تالقهم وانسانيتهم ومحبتهم .

برنامج حيدر زكي وفريقه المبدع لم يكن برنامجا رياضيا خالصا بل كان برنامجا اجتماعيا بأجواء رياضية , ذرفنا الدموع مع النجم غانم عريبي والنجم سلام هاشم وزفرنا الحسرات والضحكات مع البطل علي الكيار وعشنا اجمل اللحظات مع الكوميديا السوداء مع الحكم الدولي صباح عبد والنجم حسن فرحان والنجم يونس عبد علي وتفاعلنا كثيرا مع احلام نجومنا الرائعيين وهم يتبوؤن افتراضا مواقع مختلفة من المسؤولية صبت جميعها في الرغبة الصادقة لاصلاح الواقع والارتقاء بالمواطن العراقي , وكذلك فقد استذكرنا معهم مجاميع كبيرة من نجوم كرة القدم وذلك من خلال اختيار التشكيلة المناسبة للمنتخب العراقي مثلما وقفنا معهم وهم يكشفون عن القرارات الخاطئة التي اتخذوها في مراحل من حياتهم وتراجعهم عنها مثلما تمسكهم بقرارت اخرى كشفت عن الانتماء والولاء للعراق وتمسكهم بأنديتهم وبالرياضة بشكل عام , كل ذلك تحقق من خلال تطويع مفردات بسيطة ومألوفة من قبل الجمهور الرياضي وغيرهم , فكرسي المسؤولية والvar ومخطط الملعب ليست جديدة على الجمهور ولكن تطويعها لبرنامج تلفزيوني هو الجديد والمثير والمشوق .

واذا كان برنامج حيدر زكي وفريقه المبدع قد قال اشياءا كثيرة فانه اثبت للجميع ان للرياضة مكانها ووقتها وحصتها في خارطة البرامج التلفزيونية الرمضانية الخاصة , فقد ترك بصمة واضحة ستتجدد في كل عام , وان القنوات الفضائية الاخرى ستنحو منحى قناة دجلة في تقديم برنامج رياضي متميز خلال شهر رمضان المبارك القادم , لكن تبقى البصمة الاولى في هذا المجال لحيدر زكي وفريقه المبدع كما بقيت بصمة البرامج السياسية في رمضان بأسم الاعلامي عماد العبادي الذي يسجل له ظهور اول برنامج سياسي في رمضان وهو برنامج سحور سياسي .

تحية خالصة واعجاب كبير لكل من يعمل برغبة حقيقية واصرار لايعرف التراجع وطموح لامحدود في سبيل تحقيق النجاح واسعاد الاخرين.