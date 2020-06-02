رئيس الجمهورية يبحث مع المحافظين تجاوز الأزمة الحالية

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، امس الاثنين، أن التحديات الصعبة التي تواجه العراق تتطلب المزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية.

وقالت الرئاسة في بيان تلقته (المدى) ان “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد، عددًا المحافظين، وتحدثوا عن تقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم”، مشيرا الى أن “الحكومات المحلية تتحمل مسؤولية مضاعفة في تقديم الدعم والإسناد للمواطنين لمواجهة الأوضاع التي تمر بها البلاد وذلك من خلال الالتزام بالإرشادات الصحية في مكافحة جائحة كورونا وبما يحفظ صحة وسلامة العراقيين”. وأضاف رئيس الجمهورية أن “التحديات الصعبة التي تواجه العراق على أكثر من صعيد تتطلب المزيد من التعاون بين الأجهزة الأمنية والصحية والمواطنين والعمل سوية من أجل تجاوز الأزمة الحالية”، مشددًا على “دور الحكومات المحلية في نشر الوعي وترسيخ سبل التكاتف والتآزر والتضامن بين الأهالي، بما يحقق الأمن والاستقرار في المدن كافة”.

وأكد على “ضرورة المحافظة على الإنجازات المتحققة ضد العصابات الإرهابية وإدامة زخم الانتصارات بمطاردة ما تبقى من فلول تنظيم داعش”.بدورهم، قدم المحافظون “شرحًا مفصلًا عن واقع محافظاتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن استعراض الخطط والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، مثمنين جهود رئيس الجمهورية في متابعته المباشرة لشؤون المحافظات”.

في سياق آخر، اعتبر صالح، أن محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره.

وقالت الرئاسة في بيان آخر إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، في قصر السلام ببغداد رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رافل ياسين خضير، لبحث ضرورة الحفاظ على المال العام والحد من هدره، والكشف عن حالات الفساد في مؤسسات الدولة كافة”.

ولفت رئيس الجمهورية الى “أهمية التعاون والعمل المشترك بين الاجهزة الرقابية ودوائر الدولة للكشف عن المخالفات المالية بشفافية وحيادية”، معتبرًا أن “محاربة الفساد لا تقل أهمية عن محاربة الإرهاب كونهما وجهان لعملة واحدة”.