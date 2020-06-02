رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى

استقبل السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الثلاثاء 2-6-2020 في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وجرى، خلال اللقاء، بحث دور القضاء العراقي في ترسيخ العدالة وتطبيق القانون من خلال حسم ملفات الفساد ومعاقبة المتجاوزين على المال العام، والتأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين السلطات الثلاث لمراجعة القوانين النافذة والعمل على إعداد القوانين والتشريعات التي تقتضيها المرحلة المقبلة.

كما تم التأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات وتقديم الدعم الكامل لاستقلال القضاء وبما يحقق العدالة الاجتماعية.