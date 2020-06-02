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كلوب يستسلم لمغادرة أنفيلد

imageعلق الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، على احتمالية تتويج الفريق بلقب البريميرليج هذا الموسم على ملعب محايد.
وقال كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة “ميرور” البريطانية: “اللعب في ملاعب محايدة؟ لست قلقًا بشأن ذلك، في هذه اللحظة الكثير من الناس يفهمون الأمر، وأنه لا يمكننا الاحتفال سواء هنا أو في مكان آخر”.
وأضاف: “بصراحة، عندما أقول إن توجد الكثير من الأشياء المهمة التي يجب القلق بشأنها، أعني ما أقول”.
وتابع: “إذا قيل إننا لا نستطيع اللعب في أنفيلد، لأن مشجعينا سيذهبون هناك. فلنقوم بذلك لأن كلنا عاقلون”.
وواصل: “من الواضح أننا نحب بعضنا البعض، لكن إذا لم يكن ذلك مسموحًا (الاحتفال في أنفيلد)، أو أن اللعب في ملاعب محايدة هي الفرصة الوحيدة لاستئناف المباريات، بالطبع لن نعارض ذلك”.
وأكمل: “نريد التتويج بالدوري الإنجليزي، ثم نحتفل به معًا في الوقت الذي يصبح ذلك ممكنًا”.
وأتم: “حتى ذلك الحين، نتمسك بالقواعد ونفعل الأمور المناسبة. هذا كل شيء، لأنها ليست المرة الأخيرة التي نحتفل خلالها بشيء ما معًا”.

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