بسم الله الرحمن الرحيم

(لقاء الكاظمي مع الحشد) أظهرته (كياسر عرفات) ضعيف الشخصية (لوكي) مقارنة بلقائه بالجيش

الموضوع سندعمه بالصوت والصورة لياسر عرفات ومصطفى الكاظمي والتشابه المخزي بينهما:

ما سنناقشه اعمق من ما ظهر عليه (مصطفى الكاظمي) بلقائه المخزي مع قادة مليشة الحشد، مقارنة بلقاءه مع (ضباط الجيش العراقي).. و(قيادات قوات مكافحة الارهاب البطلة).. فعند لقاء الكاظمي مع قيادات مليشة الحشد ظهر الكاظمي بشكل مخزي ومهزوز.. (ينقهر على حاله).. حتى وصلت (تم نزعه ملابسه).. ليلبس ملابس المليشيات.. ويصفق ضاحكا على نفسه.. ويدق بيديه على صدره.. ويفر بجسمه يمنيا ويسارا باتجاه قيادات الحشد كأنه يتوسل رضاهم عنه.. بكل لوكية وانعدام للشخصية.. بالمقابل عندما ظهر الكاظمي مع قيادات الجيش وقوات مكافحة الارهاب كان يظهر عليه الاتزان، والسيطرة على شخصيته..

وانظروا للفرق بين اللقاءين.. :

لقاء (الكاظمي) مع جهاز مكافحة الارهاب وقائدها البطل (عبد الوهاب عبد الزهرة الساعدي)

وهذا لقاء الكاظمي مع قادة مليشة الحشد وكيف ظهر الكاظمي (بلا شخصية) ولا اتزان

ويمكن القول ان جهات تعمدت اهانة ضباط الجيش بلقاء الكاظمي.. عندما اظهرتهم واقفين مع كروشهم..

ليظهر اضعف ما فيهم.. ولكن عند زيارته لقيادة قوات مكافحة الارهاب لم يتم منح الكاظمي الفرصة لاظهار اي ضعف لضباط ومنتسبي جهاز مكافحة الارهاب الابطال التي تخلوا من ضباط ومنتسبي الدمج.. (فلماذا تعمد من تعمد بان يظهر قيادات الجيش العراقي) مهزوزين واقفين بلقاء مصطفى الكاظمي .. في حين لم يظهر شخصية قوية امام قيادات مليشيات الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل؟

وهذا فلم يظهر الكاظمي بزيارته لمقر وزارة الدفاع. . والمخازي التي تعمدوا اظهارها

وفلم اخر للكاظمي مع ضباط الجيش الواقفين له..بكروشهم .. ليصبحون مضحكة للعالم

فالسؤال:

الكاظمي هل سيكون مثل (عارف) فينقلب على (مليشة الحشد) كما انقلب عارف على الحرس

بمعنى مصطفى الكاظمي.. هل سيكون مثل (عبد السلام عارف) الناصري عندما ركب (مليشة الحرس القومي البعثية) الذين اختاروا (عارف) لعدم وجود قيادات بعثية لاستلام السلطة نتيجة ظروف خاصة للبعثية انذاك.. ومنها طغيان العناصر الشابه الغير مؤهلة بين البعثية، والصراع بين البعثيين والناصريين من جهة ثانية رغم ما يظهر انذاك من (وحدة الموقف) بينهما.. ولكن كان مرحليا.. كالكاظمي اليوم ينصب رئيس للوزراء (نتيجة ظروف) لعدم استطاعة الحشد طرح قيادة ولائية لرئاسة الوزراء لعدم اهليتهم لذلك، وصراعات اجنحة الحشد، والصراعات بين القوى السياسية المحسوبة شيعيا…. وكما اليوم مليشة الحشد نفوذها اقوى من الدولة ومؤسساتها العسكرية .. كذلك الحرس القومي بحينه وصلت مخاطره بانه اصبح اقوى من الجيش العراق بالنفوذ.. (لينقلب عليهم عبد السلام عارف بعد 8 شهور ويدمر مقراتهم ويحاكم قياداتهم).. بعد ان رفضوا قرار الدولة بحلهم..

ونسال مصطفى الكاظمي.. تعليقا على خطابه امام قادة مليشة الحشد الايرانية الولاء :

1. تقول (ان الحشد يرعب داعش)؟؟ سؤال لماذا الحشد لا يرعب الفاسدين ؟؟ لماذا لا يرعب لوبيات الفساد الحاكمة بالعراق؟ لماذا لا يرعب مهربي المخدرات من ايران للعراق؟ لماذا لا يرعب مهربي نفط العراق عبر الحدود الايرانية؟ لماذا لم يرعب من يحرق اقتصاد العراق ومنها حقول الحنطة ويسمم بحيرات السمك.. الخ.. ام لان مليشة الحشد اصلا قياداتهم يديرون منافذ الفساد تحت معرف (مكاتب اقتصادية).. وهم مكبسلجية في كثير منهم.. وهم من يتاجرون بالمخدرات وتهريب النفط بالتعاون مع مليشة الحرس الثوري الايرانية..

2. اذا العراق لا يستطيع هزيمة عصابة داعش (بمقدراته العسكرية الرسمية الجيش والشرطة).. رغم ان داعش لا تملك دبابات ولا طائرات ولا صواريخ ارض ارض .. وتقول (لا بد من مليشة الحشد)؟؟ فاليس هذا دليل تواطئكم مع ايران ومليشياتها الحشد بالعراق لابقاء الجيش العراقي ومؤسساته العسكرية والاقتصادية والخدمية والطاقة مشلولة لابقاء العراق مرتهنا ايرانيا.

3. كيف يمكن ان تكون انتخابات نزيهة عادلة.. بوجود 100 مليشية بالعراق تجهر بولاءها لدولة اجنبية ايران، وتقتل كل من يخرج صوته ضد الفساد وكل من يتظاهر ضد الفاسدين.. كيف يمكن ان تكون انتخابات نزيهة ومن يتحكم بالعملية السياسية هم كتل ومليشيات فاسدة حكمت منذ 2003.. ورهنت الدولة باطماعها ونفوذها واجنداتها الداخلية والخارجية؟

4. كيف يمكن استعادة هيبة الدولة.. بوجود مليشة الحشد اصبح زعاماتها اقوى من الدولة ومؤسساتها المشلولة.. والمرتهنة ايرانيا.. اين هيبة الدولة وزعيم مليشة سيد الشهداء يجهر بانه سيجر الحرب لداخل العراق اذا ما دخلت ايران حربا مع اي دولة اخرى.. اي يجر الصراع للعراق لمجرد دولة اجنبية تحارب دولة اجنبية اخرى فيجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات، فاليس امثال ابو الاء الولائي يجب ان يحال للمحاكمة بتهمتي الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية..

كيف تسترد هيبة الدولة وجيشها الرسمي، وزعماء مليشة الحشد كثير منهم قاتلوا الجيش العراقي وقتلوا جنود العراق طوال حرب الثمانينات كهادي العامري الذي اراد اسقاط صدام ليس لانه طاغية بل لاستبداله بحاكم اجنبي ايراني خميني ان قال حرب حرب سلم سلم؟؟

5. وزير الصحة بحكومتك يا كاظمي.. يعلن اخيرا بانه حاول بكل قوة منع فتح الحدود حاليا مع ايران، ولكن لوبيات وقوى اقوى من الدولة .. فتحت الحدود مع ايران .. بشكل سيهدد بنشر الوباء بشكل مخيف بالعراق كون ايران منتشر بها الوباء بشكل مخيف..(فاين هذا العراق احفاد النبي ابراهيم) وتدعي العراق دولة ليست هامشية؟؟ وما نراه العراق اصبح مجرد ضيعة محتلة من قبل الايرانيين.

وبخصوص الكروش العسكرية.. واختراقها من المليشيات الايرانية.. وقرارات التنحيف؟

فمنذ 2003 ذكر نائب رئيس اللجنة الامنية بمحافظة ديالى.. بان نسبة البدانة في الجيش والشرطة العراقية تتراوح بين (70-80) بالمائة.. واغلبهم الضباط.. لعدم وجود رقابة عليهم.. ويذكر بان هناك (معايير دولية) تستخدم في الاجهزة الامنية في دول العالم تحدد العلاقة بين طول المنتسب ووزنه.. ثانيا لا يوجد لجان رقابية في العراق تقوم بطرد المنتسب في حال لم يخضع لهذه المقاييس.. والمضحك ان الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية (عدنان الاسدي) الفاشل.. منذ 2003 وبتصريح لفرانس برس ادعى (صدور اوامر بالرجوع الى تعليمات الترقية القديمة ان لا يكون الشرطي بدينا.. )؟؟ وهذه التصريحات تعلمنا عليها (كتصريح زميله الشهرستاني بان العراق سيصدر الكهرباء)؟؟

ويذكر بزمن صدام كان يوجه انذار لكل البدناء.. فيجد المنتسبين الامنيين والعسكريين مجبرين على متابعة التمارين الرياضية والتغذية الصحية.. كلما اقتربوا من ترقية ما.. وشمل تخفيف الوزن حتى اعضاء القيادة ابان حكم صدام .. ولا ننسى بان في اليابان.. (الكروش الضخمة تعتبر.. انتهاك للقانون في اليابان).. فالشركات تقوم بإجراء فحوص طبية لموظفيها مرة كل عام خشية تعرضهم للبدانة..

وهنا نضع فلم يوتيوب (لياسر عرفات) ولوكيته بلقاءاته .. والمبالغة بتقبيل حتى الافواه.. بشكل مقيت .. مما اشارت تقارير دولية بان (ياسر عرفات كان شاذا جنسيا)..

باسر عرفات كان شاذ جنسيا . مقطع يبين طرقية عرفات الشهوانيه في التقبيل

كره صدام حسين لياسر عرفات.. ما قصة محاولة الاغتيال التي دبرها ضده؟

مختصر القول:

(المفروض الكاظمي يدمج افراد الحشد بالجيش، ويلبسهم ملابس الجيش الرسمية، ويخضعهم للمؤسسات العسكرية الرسمية فقط ويخضع قيادات مليشة الحشد لقانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية التي تجهر بولاءها لدول وحكام وانظمة اجنبية اقليمية.. وليس مليشية الحشد تجعل الكاظمي نفسه مدمج بالحشد بكل خزي وعار بالباسه ملابس مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل)؟

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم