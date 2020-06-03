الانبار: اقتحام منطقتي وادي ثميل وعسيلة وعين ثميل بحثا عن بقايا خلايا داعش

أعلن آمر لواء حشد قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاربعاء، اقتحام منطقتي وادي ثميل وعسيلة لتعقب بقايا خلايا ارهابيي داعش في المناطق الغربية.

وقال العيساوي إن “قوة امنية من قيادة عمليات الانبار مسنودة بقوة من الحشد العشائري والشعبي اقتحمت منطقتي وادي ثميل وعسيلة باتجاه ناحية الرحاليه غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات تفيد بوجود بقايا من خلايا داعش الاجرامي في المناطق المستهدفة “.

وأضاف، أن “القوات الامنية اغلقت بالكامل المناطق المستهدفة وشرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش”، مبينا ان “القوات الامنية استندت على معلومات استخباراتية في عملية اقتحام تلك المناطق في خطوة تهدف لتأمينها بشكل كامل”.