الرئيس بارزاني والسفير الأمريكي يبحثان أوضاع ‹المتنازع عليها› وقضايا العراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، ماثيو تولر، السفير الأمريكي لدى العراق.

ووفق بيان أورده مكتب الرئيس بارزاني، فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم تسليط الضوء على عودة ظهور داعش وتحركاته الإرهابية، والعقد والمشكلات في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وكذلك أوضاع النازحين واللاجئين.

وثمّن السفير الأمريكي عالياً الدور الإيجابي للرئيس بارزاني في تلك القضايا، وتعزيز التسامح والتعايش في إقليم كوردستان.