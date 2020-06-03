Posted on by

الرئيس بارزاني والسفير الأمريكي يبحثان أوضاع ‹المتنازع عليها› وقضايا العراق والمنطقة

استقبل الزعيم الكوردي، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، ماثيو تولر، السفير الأمريكي لدى العراق.

ووفق بيان أورده مكتب الرئيس بارزاني،  فقد جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية وخطوات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وتعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

كما تم تسليط الضوء على عودة ظهور داعش وتحركاته الإرهابية، والعقد والمشكلات في المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وكذلك أوضاع النازحين واللاجئين.

وثمّن السفير الأمريكي عالياً الدور الإيجابي للرئيس بارزاني في تلك القضايا، وتعزيز التسامح والتعايش في إقليم كوردستان.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close