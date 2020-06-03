الصحة تسجل 519 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، امس الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم فحص (١٣٤٦٣) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق وسجلت (٥١٩) إصابة موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٤٥، بغداد/ الكرخ: ١٦٦، مدينة الطب: ٣٩، النجف: ٢١، البصرة: ٢٥، السليمانية: ٢٨، اربيل: ١، دهوك: ٦، كربلاء: ٣١، ديالى: ٥، بابل: ٩، ميسان: ٣٤، المثنى: ٨، نينوى: ١”.

واوضحت الوزارة انها “سجلت ٢٣٣ حالة شفاء”، و٢٠ حالة وفاة.

وبهذا اصبح مجموع الإصابات الكلي “٧٣٨٧”، منهم “٣٥٠٨” حالة تماثلت للشفاء، و235 وفاة، فيما عدد الراقدين الكلي بلغ ٣٦٤٤ حالة منها ٤٦ في العناية المركزة.