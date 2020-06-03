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النفط تعلن الإحصائية الاولية للكميات المصدرة والايرادات المتحققة للشهر الماضي

أعلنت وزارة النفط، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر آيار الماضي، بحسب الإحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مبينةً أن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 99 مليون برميل، بإيرادات تخطت الملياري دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان إن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آيار الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليوناً و39 ألفاً و852 برميلاً، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ثلاثة ملايين و545 ألفاً و431 برميلاً”.

وأشار جهاد، إلى أن “معدل سعر البرميل الواحد بلغ ( 21.005 ) دولاراً”، موضحاً أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ثلاثة 3 ملايين و212 ألف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة ثلاثة ملايين و98 ألف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي 114ألف برميل”.

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