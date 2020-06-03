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بيان المجلس النرويجي للاجئين تعليقاً على مؤتمر تعهدات المانحين لليمن: التعهدات أقل من المطلوب

حكيم العنسي

الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين السيد يان إيغلاند:

“نرحب بالتعهدات المالية التي قطعت اليوم ، لكن هذا لا يزال أقل بكثير مما هو مطلوب للتخفيف من المعاناة. الملايين من اليمنيين يواجهون أزمة مضاعفة من المجاعة و الوباء العالمي. الأموال التي تم التعهد بها اليوم بحاجة إلى صرفها على الفور و يجب على المانحين الذين لم يضعوا أيديهم في جيوبهم أن يرفعوا مستوى الدعم لليمن. إن الأموال وحدها لا تكفي و هذه التعهدات لا تعني الكثير إذا كان الناس لا يزالون يهربون من القنابل وإطلاق النار والهجمات على مستشفياتهم. يجب على جميع الأطراف إلقاء أسلحتهم و توحيد قواهم لمواجهة العدو المشترك الذي يقف على الأبوب (كوفيد-19)”

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