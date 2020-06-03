بسم الله الرحمن الرحيم

جحوش ايران (صدام كان يقتل بالعراقيين) سؤال (سليماني كان يقتل بالهنود مثلا بحرب الثمانينات)؟

لكشف وفضح (عملاء ايران) من سياسيين وكُتاب واحزاب.. الذين كانوا يعارضون (حكم صدام حسين) .. ليس لانه طاغية ولكن (لانه عراقي) كما نؤكد دائما.. كونهم يتبنون عقيدة خيانية بأن الحاكم الشرعي للعراق .. حاكم ايران خميني. .وليس اي حاكم عراقي اخر، اي انهم لم يستهدفون اسقاط صدام ليكون حاكم العراق الجديد عراقي اخر.. وكشفنا خلال مواضيعنا السابقة ادلة كثيرة ونضع ادلة اخرى اليوم:

1. يدعون بانهم يعارضون صدام لانه قتل عراقيين؟؟ عجيب غريب.. السؤال (قاسم سليماني المقبور ..القائد بالحرس الثوري الايراني) (كان يقتل من بحرب الثمانينات)؟؟ كيف اصبح بطلا ايرانيا خلال الحرب اليس (بكثرة ما قتل من جنود العراق المساقين للجبهات).. علما صدام كان يضع وراء الجنود العراقيين فرق الاعدامات.. ليقوم السفلة جحوش ايران من المحسوبين زورا من شيعة العراق.. بالتجحفل مع الحرس الثوري الايراني لقتل رجال و شباب العراق المجندين بالجبهات .. كامثالهم من جحوش البعث كمحمد حمزة الزبيدي وامثاله الذين كانوا يقتلون ويقمعون شباب العراق الشيعة المعارضين لصدام ..

وردنا ايضا يكشف زيف عملاء ايران الذين يدعون انهم يعادون السعودية

(لان هناك من يحمل الجنسية السعودية) شارك بعمليات انتحارية وارهابية داخل العراق؟؟ سؤال (500 الف عراقي تم قتله على يد الايرانيين بحرب الثمانينات).. بزعامة المقبور قاسم سليماني الايراني.. (فاين غيرتكم يا جحوش ايران بالعراق عليكم وعلى ايران اللعنات)..

في وقت (الارهابيين من حملة الجنسية السعودية لا يمثلون الحكومة السعودية) حيث داعش والقاعدة يكفران ال سعود.. عكس قاسم سليماني وامثاله من الايرانيين الذين قتلوا رجال العراق بمئات الاف كان وما زالوا يمثلون النظام الارعن بايران الطامعة بالعراق وسبب خراب والفساد بارض الرافدين.. (كل الطبقة السياسية الفسادة التي حكمت منذ 2003 باعترافهم وصلوا بضوء اخضر ايران).. وبدعم ايران وترشيح قاسم سليماني المقبور ..

2. باعتراف عزة الشابندر.. بان المعارضين لصدام من المحسوبين شيعيا.. كانوا يقاتلون وطنهم (العراق) لخاطر عيون الايرانيين، وكان الايرانيين يبصقون في وجوههم؟؟ ورغم ذلك وبعد سقوط صدام سلم هؤلاء المعارضين العراق على طبقة من ذهب للايرانيين لاستباحته واستنزاف خيراته ودماء ابناءه. .واخضاعه لحكم خامنئي حاكم ايران ، ويتم قمع اي عراقي يرفض الهيمنة الايرانية على العراق.. فان لم تكن تلك احقر خيانة بالتاريخ فماذا نطلق عليها؟

3. اسفل خلق الله هم عملاء ايران.. واوسخ خلق الله بارض الرافدين هم حمير ايران وجحوشها بالعراق.. تخيلوا (برلماني ايراني.. برنامجه الانتخابي كان افتخاره بذبح وقتل 700 اسير عراقي).. بالصوت والصورة.. ويصفق له الايرانيين السفلة الخبثاء.. وامثال هذا الايراني (بور).. كانوا وما زالوا حلفاء لمن يحكم العراق من شيعة ماما طهران (جحوش ايران) كهادي العامري وقيس الخزعلي واكرم الكعبي ونوري المالكي والغبان وقاسم الاعرجي.. الخ.. من حثالات مليشيات بدر وامثالها الذين قبلوا ان يكونون مطايا للايرانيين ضد وطنهم العراق..

اليكم بالصوت والصورة كيف يعترف البرلماني الايراني بذبح 700 اسير عراقي سلموا انفسهم بدون قتال.. لعدم ايمانهم بالحرب.. ليقوم الايرانيين بذبحهم كما تذبح داعش ضحاياها كما صرح بذلك بور مفتخرا لعنه الله.. ولو كان بالعراق حكم وطني لرفعوا دعوى قضائية بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب والابادة بالاهاي لمحاكمة هذا القذر الايراني الوسخ..

4. هادي العامري .. بحرب ايران.. ومع مليشية بدر التي شكلها الخميني حاكم ايران، نصب عليها قائد ايرااني (الدقائقي).. كنجاح مسلح للمجلس الاعلى الذي تاسس بايران بامر الخميني حاكم ايران.. بقيادة ايرانية ايضا (الشهرودي).. وكانت تعتبر جزء من الحرس الثوري الايراني.. يعترف العامري وهو يقتل جنود العراق ويعتبر العراق (عدو).. بالصوت والصورة.. بانه يقاتل ليس لان صدام طاغية ولكن لان الخميني حاكم ايران ان قال حرب حرب، سلم سلم.. اليكم ذلك بالصوت والصورة:

للعلم ان الوضيع الذيل مهما رفعته بالمناصب يبقى ذيل وعبد وحقير..

فهادي عامري بغفلة من الزمن الاغبر يصبح وزير بالعراق بعد 2003.. لنجدهم ينحني بكل ذلة ليقبل يد حاكم ايران والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية حسب الدستور الايرااني (خامنئي).. بكل اهانة وذلة للعراق وشعبه وشيعته العرب، يذكرنا بالملوك المهزومين بالعهود الماضية حيث ينحني الملك المهزوم ليقبل يد الملك المنتصر.. بكل ذلة ومهانة.. حسبي الله ونعم الوكيل على راس عملاء ايران السفلة..

مع التنبيه:

(اذا عارضتم صدام كما تدعون نفاقا.. لانه استنزف خيرات العراق بالحروب. وجعل العراقيين فقراء؟ سؤال انتم يا معارضي صدام بالحكم بعد 2003 الم تستنزفون اموال العراق بالفساد بمئات المليارات وجعلتهم العراقيين فقراء، واصبحتم انتم الاثرياء يا سقط المتاع بالاموال الحرام، والم تحملون ميزانيات العراق ديون هائلة رغم الميزانيات الانفجارية للعراق منذ 2003 التي بددت بفسادكم وبددت بولاءكم لايران.. الستم تستنزفون خيرة شباب العراق برميهم بالمستنقع السوري ليعادوا بالالاف بتوابيت لمقابر النجف من سوريا، وكل ذلك لدعم الدكتاتور بشار الاسد ولتحقيق الامبراطورية الايرانية من طهران للمتوسط).

وردنا ايضا على (عملاء ايران).. وازدواجية المعايير لديهم..:

فهم يعترفون بان (ماساة العراق بعد 2003 هم فساد وانقسام سياسيي شيعة الكراسي).. ولكن لم يقولون لنا.. (لماذا لا تنتقدون ايران التي تدعم هؤلاء الفاسدين من شيعة السلطة).. وتفرخ لهم المليشيات القذرة.. (الطرف الثالث) الذين يقمعون كل صوت شريف يخرج ضد الفساد بارض الرافدين..

وعجبا يتهمون امريكا غباءً.. بانها جلبت هؤلاء الفاسدين للحكم بعد 2003… لمجرد انها اسقطت الدكتاتورية.. ولكن لا يهاجمون ايران التي تدعم هؤلاء الفاسدين.. ولا يسالون انفسهم (الفاسدين من الاحزاب الاسلامية ومليشياتها هم اعداء امريكا نفسها ..رغم لولا امريكا لما استطاع هؤلاء الحثالات من الاسلاميين ان يطئون ارض العراق).. ولكانوا انتظروا المهدي 1400 سنة اخرى عسى ان يخرج ويرفع الظلم عن اهل العراق وشيعتهم خاصة.. ولم يسالون انفسهم عملاء ايران.. ما ذنب امريكا انها حررت شيعة العراق .. فاذا الشيعة حكمهم العبيد والعبيد اذا مطرت الدنيا حرية رفعوا المظلات.. ثم ملايين الاصابع البنفسجية هي من انتخبت هؤلاء الفاسدين الاسلاميين بعد 2003 .. وليس شعب تكساس..

والشيعة العرب قاطعوا انتخابات 2018 لفساد الاحزاب الاسلامية وعوائل ال علان وال فلان المعممة.ـ. الخ.. وحرقوا القنصليات الايرانية.. وانتفضوا بانتفاضة تشرين 2019.. وقام عملاء ايران بتزوير الانتخابات 2018.. فلا تلومون امريكا التي حررت العراق.. بل لوموا اصابع الملايين البنفسجية الذين انتخبوا الاحزاب الاسلامية ومليشياتها الفاسدة.. ولوموا النظام الايراني الارعن الذي ادرك فقدان شعبيته بين شيعة العراق بعد انكشاف الوجه القبيح للايرانيين بالعراق، فعمد على تفعيل مخالبه (مليشياته) بالعراق الموالية لطهران لتقمع اهل العراق وشيعتهم العرب، ضمن مخطط ايراني بابقاء الطبقة السياسية الفاسدة الحاكمة اليوم الموالية لايران القذارة.

……………..

واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم