حملة امنية عراقية لملاحقة فلول داعش في طوزخورماتو

اطلقت القوات الامنية العراقية ، اليوم الاربعاء ، عملية عسكرية ضد فلول داعش ضمن حدود قضاء طوزخورماتو (جنوب كركوك) ، وتشمل عمليات تمشيط وبحث في عدة قرى في منطقة داودة التابعة للقضاء.

وطوزخورماتو من المناطق الكوردستانية الخارجة عن ادارة اقليم كوردستان او ماتسمى بـ(المتنازع عليها) ، وسيطرت عليها مليشيات الحشد والقوات الامنية العراقية الاخرى بالكامل في 16 اكتوبر/تشرين الاول 2017 بعد انسحاب القوات الكوردية منها . تفادياً للصدام مع القوات العراقية .

مدير ناحية زنانة جمال صالح ، والذي يقع مركز ناحيته بمنطقة داودة ، قال لـ(باسنيوز) ان الحملة انطلقت ضمن حدود قرى تاويركة ، شوراو ، بلكانة ، والتي ازدادت تحركات داعش في هذه المنطقة خلال الفترة الاخيرة.

صالح نفى مشاركة قوات البيشمركة في العملية ، قائلاً ان المنطقة التي تشهد العملية تقع في المساحة الفاصلة بين القوات الحكومية وقوات البيشمركة ، لافتاً في الوقت نفسه الى استعداد البيشمركة في مواضعها للتصدي لاي تحرك من داعش باتجاه او قريب من مواضعها.

وازدادت تحركات تنظيم داعش في منطقة طوزخورماتو منذ احداث 16 اكتوبر اثر الفراغ الامني الذي تركته انسحاب قوات البيشمركة وعدم قدرة القوات العراقية على بسط الامن والاستقرار في غيابها .