صحة كوردستان تعلن تسجيل 104 اصابات بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إن (12297) شخصاً أدخلوا الحجر الصحي حتى الآن، بقي منهم حالياً (938) شخصاً في (33) مركز مختلف.

وبينت الوزارة أنها أجرت خلال اليوم الماضي (1496) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس «كورونا»، 6 منها في محافظة أربيل، و46 في محافظة السليمانية (من ضمنها 6 حالات في إدارة گرميان)، و52 حالة في دهوك.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (849) مصاباً، توفي منهم (14) أشخاص، فيما تماثل (434) مصاباً للشفاء التام، وبقي (401) مصاباً في المشافي يتلقون الرعاية الطبية.