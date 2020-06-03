فيصل عبد الكريم يطرح أغنية “عشقته”

بعد أكثر من ٤٥ مليون مشاهدة لأغنيته “عشق”

أطلق الفنان الشاب فيصل عبد الكريم أغنية منفردة جديدة حملت عنوان “عشقته” وجاء هذا العمل بعد ثلاثة أشهر فقط من طرح أغنيته السابقة “عشق” التي لاقت نجاحا كبيراً وحصدت أكثر من ٤٥ مليون مشاهدة على اليوتيوب، والمراكز الأولى في الإذاعات والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية.

حملت “عشقته” توقيع الشاعر رامي العبودي اما الألحان والتوزيع الموسيقي فكان للملحن والموزع ميثم علاء الدين، وهي أغنية بطابع رومانسي شبابي، يقول في مطلعها (عشقته .. واخذته، رحت فدوة لكحل عينه وضحكته.. سألته، منو انت؟ قلت له انت القمر ولا نسخته)

هذا ويضع النجم فيصل عبد الكريم لمساته الأخيرة على ألبومه الغنائي الجديد والذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال التي تعاون فيها مع نخبة من أهم الشعراء والملحنين في الوسط الفني.

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