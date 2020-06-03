محافظة عراقية تعلن امتلاء مستشفياتها المخصصة لحجر المصابين بكورونا بالمرضى

أعلن مدير صحة محافظة ميسان العراقية (مركزها العمارة) ، اليوم الثلاثاء، امتلاء المستشفيات المخصصة لحجرالمصابين بفيروس كورونا بالمرضى بشكل تام ما ادى الى الاستعانة باماكن اخرى لحجر المصابين الجدد.

علي العلاق قال ان “امتلاء مستشفيات الحجر الصحي مؤشر خطير جداً ويدق ناقوس الخطر في محافظة ميسان وعلى المواطنين التعامل بمسؤولية مع اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والالتزام بالتعليمات الصحية”، مضيفاً بان “الجهات المعنية مطالبة بتطبيق اجراءات الحظر ومنع خروج المواطنين والا قد تخرج الامور عن السيطرة حيث يعاني القطاع الصحي حالياً من ضغط كبير جداً”.