نيجيرفان بارزاني يؤكد للسفير الأمريكي دعم إقليم كوردستان لحكومة الكاظمي

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء، ماثيو تولر، السفير الأمريكي لدى العراق.

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الثلاثاء، ماثيو تولر، السفير الأمريكي لدى العراق.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فقد تم خلال اجتماع حضره ستيف فيغن، القنصل العام الأمريكي لدى أربيل، التباحث حول أوضاع العراق وتطورات تفشي وباء فيروس «كورونا» وتبعاته الاقتصادية، وتهديدات وتحركات داعش، وتولي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء في العراق وجهود استكمال كابينته الحكومية والحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا الذي سيجري خلال الشهر الحالي.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على دعم إقليم كوردستان لحكومة الكاظمي، معبراً عن أمله في إكمال كابينته لكي تتمكن الحكومة الاتحادية من اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات والتعامل مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية ومواجهة وباء «كورونا».

ووفق البيان، فقد اتفق الجانبان على أهمية الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا والذي سيشكل إطاراً للعلاقات بين البلدين، وأن على العراق في هذا السياق أن يحدد مصالحه وأولوياته، كما تم التأكيد على ضرورة مساعدة أمريكا للعراق ولإقليم كوردستان في تجاوز الوضع الحالي وضرورة استمرار دعم التحالف الدولي في الحرب ضد الإرهاب.

وفي محور آخر للاجتماع، تم بحث الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان وأهمية تعاون كافة الأطراف لاجتياز الوضع الراهن، ودور رئاسة إقليم كوردستان في هذا المجال، وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص في العراق وإقليم كوردستان.