نينوى الأقل تحركًا لداعش من بين المحافظات المحررة.. و2 مليون مكالمة تثبت إبادة الأيزيديين

ترجمة / حامد احمد

في تقريرها الشهري الجديد اشارت منظمة، انترناشنال كريسجيان كونسيرن الخيرية الاميركية الى ان إجراءات الحد من انتشار فايروس كورونا التي يتبعها العراق كباقي دول العالم قد القت بتبعاتها على انشطة انسانية واقتصادية اخرى في البلد حيث تقيدت تحركات منظمات في ايصال مساعدات الى اهالي سهل نينوى، وكذلك توقفت وارجئت انشطة فرق الامم المتحدة للتحقيق في جرائم تنظيم داعش، فضلا عن ايقاف مئات من مشاريع خدمية في محافظة نينوى.

واشار التقرير الى ان سلطات الحكومة المحلية لمحافظة نينوى ابدت تسهيلات مؤخرا في تنقل المزارعين وسط التقييدات المفروضة بسبب وباء كورونا . وقال احد المزارعين من منطقة قرة قوش في سهل نينوى: “انه وقت الحصاد، الحكومة المحلية التي يمثلها المحافظ كانوا متعاونين معنا في تسهيل عملية الحصاد. وقام المحافظ بلقاء مع سائقي الشاحنات لمناقشة اية عوائق تواجههم في ايصال المحاصيل.” ونقلت المنظمة عن محافظ نينوى نجم الجبوري قوله إن تبعات وباء فايروس كورونا والافتقار الى تخصيصات مالية من الحكومة المركزية قد اديا الى ايقاف 820 مشروعا خدميا في المحافظة. وقال إنه كان الغرض من هذه المشاريع اعادة بناء البنى التحتية للمحافظة التي تم تدميرها على يد داعش. واشار ايضا الى ان بعض مشاريع استعادة المواقع الاثارية والابنية التاريخية التي تبناها الايطاليون بضمنها استعادة بناء عدة كنائس تاريخية قد توقفت ايضا بسبب تفشي وباء كورونا . وفيما يتعلق بانشطة داعش في محيط محافظة نينوى اشار التقرير الى ان انشطة التنظيم بقيت مستمرة خلال شهر أيار ولكن بمستوى اقل عن بقية المحافظات المجاورة. حيث شن الجيش عملية أسود الصحراء والتي كانت تهدف الى منع مسلحي داعش من اختراق مناطق المحافظات المتاخمة للحدود السورية .

واشار التقرير الى قيام مسلحي داعش بتخريب ثلاثة ابراج فولتية عالية في نينوى مع جرح عاملين اثنين من منتسبي كهرباء نينوى بانفجار عبوة ناسفة عليهما، كل هذه الاحداث وقعت قرب الموصل في وقت كانت هناك عملية عسكرية تدور جنوب المدينة .

الناطق باسم القائد العام العميد يحيى رسول، نفى ان يكون بقايا مسلحي داعش يشكلون اي تهديد. وقال في تصريح “القوات العراقية، وبعد الحاق الهزيمة بداعش كثفت من جهودها الاستخبارية وبدأت بعمليات استباقية والقت القبض على العديد من عناصر وقياديي التنظيم الارهابي، وكذلك الذين يقومون بتمويل هذه العصابات الارهابية، خصوصا في مناطق كانت سابقا تحت سيطرة داعش.” وجاء في التقرير الفصلي الاخير لقيادة قوات التحالف بان مناطق محيطة بمدينة الموصل شهدت هجمات متكررة من مسلحي التنظيم، مؤكدا انه رغم ذلك فان محافظة نينوى بشكل عام شهدت اقل معدل من الهجمات مقارنة بعدة محافظات اخرى. ولكن مع ذلك فان المنطقة ما تزال غير آمنة. وذكر التقرير ان 59 % من حالات الهجرة الحالية تأتي من محافظة نينوى واغلبها من مدن الموصل وسنجار والبعاج على التوالي .وفيما يتعلق بحوادث حرائق المحاصيل الزراعية اشارت المنظمة الى ان حوادث حرائق الصيف الماضي كانت قد شكلت مشكلة كبيرة بالنسبة لمحافظة نينوى، مؤكدة ان حوادث حرائق المحاصيل الزراعية لهذا العام هي اقل حدة ولكن ما تزال تشكل تهديدا للمزارعين المحليين .

وقال احد المزارعين المحليين “حصلت هناك بعض الحرائق في محاصيل زراعية ولكن ليس بحجم حرائق العام الماضي، ربما هناك ايدي خفية من بلدان مجاورة قد تكون تركيا او ايران لتستفيد من الابقاء على ديمومة تصدير منتجاتها الزراعية للعراق .”

من جانب آخر تسبب انتشار وباء كورونا بعرقلة استمرار فرق الامم المتحدة في التحقيق بجرائم تنظيم داعش في العراق. وجاء في التقرير السنوي الرابع لفرق التحقيق المرفوع لمجلس الامن بان وباء كورونا عرقل انشطة فرق التحقيق بشكل كبير، منوها الى تأجيل عملية اكمال مرحلة جديدة من نبش قبور جماعية لضحايا داعش قرب الموصل، وكذلك تأجيل اعادة تسليم رفاة ضحايا بمقابر جماعية في قرية كوجو للايزيديين تمت تحديد هوياتهم. واشار التقرير ايضا الى توقف وتأجيل عدد من انشطة الفحص الجنائي والذي يتضمن ايضا انشاء مختبر جديد للفحوصات الجنائية والطب العدلي متعلق بهذا الخصوص في نينوى .

واعلن فريق التحقيق ايضا انه حصل على معلومات من ما يقارب من 2 مليون مكالمة هاتفية مسجلة من عراقيين زودت من قبل خدمة الهاتف، والتي ستساعد في اجراء التحقيقات المتعلقة بحوادث سنجار، ويشير الفريق الى ان هذه المعلومات تعتبر مصدرا مهما من الادلة ولكن لا تعتبر معلومات موثقة دقيقة .

عن: منظمة انترناشنال كريسجيان كونسيرن