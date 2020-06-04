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البصرة في حال يرثى لها من الاهمال المتعمد

من سوء حظها انها اخذت دور الام فكانت هذه المحافظة هي الام التي تطبخ وتطعم أولادها وهي لا تأكل منه وهي في حال يرثى لها من الإهمال المتعمد للأعمار والبناء وسوء الخدمات ناهيك عن صراع شيعي شيعي على من يهيمن على هذه المحافظة.

شهدت البصرة ولاكثر من مرة تضاهرات كادت ان تسقط بالمحافظة لولا تدخل عقلاء القوم ولكن استمر الفساد في هذه المحافظات كثيرين حملوا المحافظين المتعاقبين على هذه المدينة المسؤولية لما الت اليه.

وييدوا ان الدورة البرلمانية الحالية ابرزت عمق الخلاف بين النواب ومجلس المحافظة حيث شهدنا اتهامات متبادلة بعقود فساد بلغت مليارات الدولارات وايضا دعوات لاقالة المحافظ اسعد العيداني واتهم النائب عن البصرة رامي السكيني محافظ البصرة بالاستخفاف والقفز على القانون من خلال جمعه بين منصبين المحافظ وعضو مجلس النواب وطالبه بموقف واضح عبر تقديم كتاب رسمي الى المحكمة الاتحادية .

محافظ البصرة دافع عن نفسه ورد الاتهامات ووصفها بأن ورئها دوافع سياسية ازمة جديدة اثيرت وهو الصراع على وزارة النفط بين الكتل السياسية.

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