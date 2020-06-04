التعليم النيابية: اساتذة الجامعات سيفقدون ثلث رواتبهم بسبب قرار خفض المخصصات

أكدت لجنة التعليم العالي النيابية، أن اساتذة الجامعات سيفقدون ثلث رواتبهم بسبب قرار خفض المخصصات.

وقالت رئيس اللجنة النائب غيداء كمبش، في بيان إن “قرار مجلس الوزراء يوم امس بخفض المخصصات المالية بنسبة 50% لشرائح متعددة ستؤدي الى فقدان اساتذة الجامعات وكل المشمولين بقانون الخدمة الجامعية ثلث رواتبهم”، لافتا الى ان “التخفيض سيكون له تداعيات سلبية خاص وانهم يقومون بجهود استثنائية لمواصلة التعليم الالكتروني ودفع وتيرة التدريس للامام بسبب فيروس كورونا”.

واضافت كمبش، ان” اساتذة الجامعات اكثر المتضررين من خفض تخصيصاتهم المالية مؤكدا بان قرار الخفض بمحتواه الحالي هو اطار ترقيعي لمواجهة الازمة المالية الراهنة الذي تتحمله وزره الحكومات السابقة كونها لم تضع اي افكار لمواجهة اي ازمات ما يجعل الموظفين هم من يدفعون ثمن اي تخفيضات”.

واشارت إلى ان” على الحكومة اعادة النظر بقرارها الخاص بخفض التخصيصات واعتماد خياريين هما ان يكون هناك ادخار وليس خفض واذا كان الامر لابد منه يعاد النظر بنسبة الخفض لتكون وفق اطار لايؤدي الى ضرر بالغ بالاساتذة وبخلافه فأننا امام أزمة اجتماعية خانقة تضاف الى ازماتنا السياسية والاقتصادية”.