الزراعة النيابية تدعو إلى منح الفلاح ما يستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي

دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، الخميس، الجهات الحكومية المعنية إلى منح المزارع والفلاح مايستحقه لديمومة الاكتفاء الذاتي.

وقال الشمري في بيان إن “الفترة الحالية التي يمر بها البلد حساسة وحرجة تتطلب مد يد العون لكل إنجاز محلي في الزراعة والقطاعات التي توفر إيرادات إضافية للدولة”.

وأضاف الشمري، أن “الوصول لحالة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي هذا الظرف الصعب أمر كبير يسجل للفلاح والمزارع والذي تجاوز الصعاب من أجل الوصول لهذا الإنتاج الكبير”.

ودعا الشمري الجهات الحكومية، إلى “سرعة استلام المحاصيل الاستراتيجية من حنطة وشعير وعدم وضع شروط معينة تؤثر بالسلب على الإنتاج وتؤخر لدفع المستحقات”.