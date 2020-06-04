الزراعة النيابية: فوجئنا هذا العام بإصدار قرار مجحف بحق الفلاح العراقي

أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، الاربعاء، ان اللجنة تفاجأت بإصدار قرار مجحف بحق الفلاح العراقي، معتبرا أن هذه القرارات انعكست سلبا على المزارع العراقي.

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي بحضور عدد من النواب ان “وزارتي التجارة والزراعة أصدرت قرارات مجحفة بحق المزارع العراقي فيما يخص تسويق مادتي الحنطة والشعير لهذا العام”.

وأضاف أن لجنته “طالبت مرارا وتكرارا اعتماد المواصفات الفنية السابقة لكن مع شديد الاسف لم تردنا أي إجابات من قبل وزارة الزراعة والتجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء”.

وتابع ان “اللجنة طالبت رئيس الوزراء بإطلاق مستحقات الفلاحين لسنة ٢٠١٩ المتأخرة لغاية الان”، لافتا إلى أن “محصول الشعير في المناطق الغربية والشمالية لايزال متراكم في ظل بطئ الإجراءات من قبل وزارة التجارة”.